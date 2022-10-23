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Коли спалахне Башкортостан?

Євген Магда
23 жовтня, 2022 неділя
18:22
Погляд Євген Магда

У національних республіках РФ "часткова" мобілізація викликала помітні потрясіння. Там вже говорять про опір федеральній владі та шукають можливості для опору

У національних республіках РФ "часткова" мобілізація викликала помітні потрясіння. Там вже говорять про опір федеральній владі та шукають можливості для опору.

Якщо влітку 2022 року у Башкортостані було сформовано два добровольчих батальйони для демонстрації лояльності Москві, то восени ситуація кардинально змінилася. Видання "Верстка" пише про піднесення національного руху, спрямованого на боротьбу за незалежну державу Башкортостан. Лідером цього процесу став  "Башкирський національний політичний центр" (Башнацполіт), Його провідник Руслан Габбасов добре відомий у національних республіках РФ. Послідовники  Габбасова звернулися до інших суб'єктів федерації з закликами боротися з путінським імперіалізмом збройним шляхом. Помітно активізувався телеграм-канал "Комитет башкирского сопротивления", який виступає каналом комунікації для незадоволених мешканців Башкортостану.

Питання "Коли спалахне Башкортостан?" є невипадковим, адже 1400-кілометрова відстань від Москви дозволяє місцевим активістам почуватися трохи вільніше

Влітку цього року у Празі під час Форуму вільних народів Росії мені доводилося чути виступи представників різних поневолених народів РФ. Їх об'єднує один спільний знаменник: обурення тим, що в Україні гинуть молоді хлопці з національних околиць, темпи та масштаби втрат спричиняють серйозну тривогу. Є підстави вважати, що нещодавній розстріл таджиками  інших мобілізованих російських військових на полігоні під Бєлгородом може повторитися і в інших навчальних центрах. Путінський режим продовжує діяти методом батога без пряника, оголосивши нищівну для народів Росії мобілізацію, не маючи намірів поважати права мусульман та малих народів власної держави.

Питання "Коли спалахне Башкортостан?" є невипадковим, адже 1400-кілометрова відстань від Москви дозволяє місцевим активістам почуватися трохи вільніше. Кризові явища в російській економіці, викликані агресією проти України, стануть більш помітними вже взимку,  тому заходи із можливого закриття кордону РФ можуть лише підсилити радикальні течії у Росії. Температура по палаті під назвою "Росія" поступово виходить на траєкторію кипіння.

Джерело

Про автора. Євген Магда, політолог

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