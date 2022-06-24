"Коли виросту, буду створювати роботів для армії та тракторних військ": на Кіровоградщині діти опановують робототехніку

В Гончаренко центрі в Добровеличківці на Кіровоградщині стартував курс для дітей з робототехніки, на якому маленькі учні навчаються збирати моделі роботів різних рівнів складності та програмувати їх. Під час навчання діти опановують основи фізики, математики, ази електроніки та програмування, збирають моделі роботів-охоронців, тракторів та дронів на дистанційному управлінні.

Юні робототехніки розповідають про те, які перспективи вони бачать у своєму навчанні. «Роботи потрібні всім. Нашим захисникам потрібні роботи-солдати, які самі стріляють. Вони мають бути розумними, щоб нашим захисникам було зручно. І щоб наші солдати могли сховатися, а роботи самі стріляли. На заняттях у нас дуже цікаво, ми збирали робота-трактора. Такий робот потрібен тракторним військам. Щоб забирати танки у ворогів. Я, коли виросту, буду робити такі великі трактори», - розповів 7-річний учень Гончаренко центру Данило Холін.

Викладач Добровеличківського ліцею «Інтелект» Юрій Калашнік розповів, що програма побудована в інтерактивній формі, що дає дітям можливість легше засвоїти матеріал. «Ми все вивчаємо на практиці. Діти на власні очі бачать можливості нинішньої робототехніки та під нашим наглядом самі мають змогу зібрати робота. Це розвиває і дрібну моторику, і розумові здібності дитини», - зазначив педагог.

За словами засновника мережі Гончаренко центр народного депутата Олексія Гончаренка, в мережі запроваджується освіта для дітей за актуальними напрямками. «Дуже важливо, щоб талановиті діти навіть в маленьких, віддалених містечках та селищах мали змогу безкоштовно опановувати сучасні науки, такі як робототехніка. Адже ці діти – це інтелектуальний потенціал нашої країни. Від них залежить, як ми будемо жити, чи буде технологічно розвинутою наша держава. Дбати про майбутнє – це надавати дітям якісну освіту», - зазначив він.

Для довідки: Гончаренко центри є всеукраїнською мережею відкритих культурно-освітніх центрів, які наразі займаються забезпеченням військових та вимушених переселенців, допомогою жителям гарячих точок. Мережу засновано у лютому 2021 року народним депутатом Олексієм Гончаренком з метою надання безкоштовної освіти різним верствам населення: проведення курсів англійської мови для дітей і дорослих, підготовки підлітків до ЗНО, формування навичок фінансової грамотності, навчання літніх людей сучасним технологіям.