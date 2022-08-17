Коли загине 100-120 тисяч росіян, тоді всі в РФ зрозуміють, що йде велика війна, - військовий аналітик
Офіцер армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін висловив думку, що коли загине 100-120 тисяч росіян у війні країни-агресорки Росії проти України, тоді всі громадяни РФ зрозуміють, що йде велика війна
Військовий аналітик поділився деталями в програмі "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".
"Коли число вбитих росіян перевищить 100 тисяч, а краще 120 тисяч, тоді в Росії не залишиться жодного громадянина, якого війна проти України не стосуватиметься особисто. Тобто вбитий родич, чи близький товариш, чи колега з роботи. Тоді не лишиться жодного громадянина Росії, який не відчує, що йде велика війна", - зазначив Левін.
Офіцер армії оборони Ізраїлю додав, що Путіну байдуже до росіян, які гинуть у війні проти України.
"Путін - людоїд, якому плювати на людей. Президенту РФ байдуже скільки росіян загине у війні проти України. Усіх росіян зачепить війна проти України, навіть середній клас Москви, який любить пити смузі в кафе, коли число вбитих сягне 100-120 тисяч", - зауважив Ігаль Левін.
- За даними Генштабу ЗСУ з 24 лютого до 17 серпня окупанти втратили близько 44,1 тис. військових, 4162 бронемашини, 1886 танків і 792 безпілотники.
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