Колишній головний економіст МВФ спрогнозував "неймовірну бідність" у РФ через санкції

Про це заявив колишній головний економіст Міжнародного валютного фонду Кеннет Рогофф на Всесвітньому економічному форумі.

"Погляньте на Іран, подивіться на Північну Корею, подивіться на Венесуелу, подивіться на Кубу, ось куди рухається Росія", - наголосив він.

Рогофф також додав, що країна-агресор у майбутньому може стати "гігантським Іраном" внаслідок дій міжнародних санкцій. Росія втратила частину своїх доходів, тому відбувається уповільнення виробництва та інших секторів економіки.

За його словами, міжнародні санкції можуть призвести до зміни режиму в РФ, а самі обмеження мають кумулятивний ефект. Відповідно, Заходу варто замислитись над продовженням санкцій навіть у разі перемоги України у війні.

"Якщо довго тримати санкції й робити їх все сильнішими й сильнішими, вони працюють", - додав він.

На початку грудня дипломати ЄС погодилися встановити граничну ціну на російську нафту, яка транспортується морем, на рівні 60 доларів за барель.

21 січня країни міжнародної коаліції, які ввели граничну ціну на російську нафту, погодилися встановити дві граничні ціни на нафтопродукти з РФ, а також переглянути стелю ціни на нафту.

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