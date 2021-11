Колишня редакція Kyiv Post заснувала нове англомовне медіа

Про це експрацівники газети повідомили у Facebook.



"The Kyiv Post, голос України у світі, замовк два тижні тому. Але ми, колишня редакція видання, відмовляємося мовчати. Україні потрібна англомовна журналістика найвищої якості, а нашій спільноті - джерело новин, якому можна довіряти. Саме тому ми запускаємо нове медіа, The Kyiv Independent", - йдеться у повідомленні.



Редакція заявляє, що розвиватиме активнішу взаємодію з читачами, ніж це було в Kyiv Post. Журналісти запустили акаунт на краудфандинговій платформі Patreon, щоб читачі могли підтримувати проєкт добровільними грошовими внесками.



Незабаром команда обіцяє налаштувати і комерційну діяльність. Поки ЗМІ перебуває на стадії розробки, журналісти випускають інформаційний бюлетень Ukraine Daily із розсилкою новин.



Лінк на вебсайт нового медіа ще не з’явився, поки є лише сторінка The Kyiv Independent у Facebook.

Нагадаємо, власник англомовної газети Kyiv Post Аднан Ківан заявив, що видання з 8 листопада "на короткий час" припиняє свою роботу. Журналістка видання Анна Миронюк назвала звільнення редакції "розплатою" з боку Ківана за "спробу колективу зберегти незалежність Kyiv Post".

15 листопада експрацівники англомовної газети Kyiv Post повідомили про плани запустити нове медіа.