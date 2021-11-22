Колишня редакція Kyiv Post заснувала нове англомовне медіа
Колишні працівники англомовної газети Kyiv Post, яких звільнили у зв’язку із закриттям видання, запустили нове медіа під назвою The Kyiv Independent
Про це експрацівники газети повідомили у Facebook.
"The Kyiv Post, голос України у світі, замовк два тижні тому. Але ми, колишня редакція видання, відмовляємося мовчати. Україні потрібна англомовна журналістика найвищої якості, а нашій спільноті - джерело новин, якому можна довіряти. Саме тому ми запускаємо нове медіа, The Kyiv Independent", - йдеться у повідомленні.
Редакція заявляє, що розвиватиме активнішу взаємодію з читачами, ніж це було в Kyiv Post. Журналісти запустили акаунт на краудфандинговій платформі Patreon, щоб читачі могли підтримувати проєкт добровільними грошовими внесками.
Незабаром команда обіцяє налаштувати і комерційну діяльність. Поки ЗМІ перебуває на стадії розробки, журналісти випускають інформаційний бюлетень Ukraine Daily із розсилкою новин.
Лінк на вебсайт нового медіа ще не з’явився, поки є лише сторінка The Kyiv Independent у Facebook.
- Нагадаємо, власник англомовної газети Kyiv Post Аднан Ківан заявив, що видання з 8 листопада "на короткий час" припиняє свою роботу. Журналістка видання Анна Миронюк назвала звільнення редакції "розплатою" з боку Ківана за "спробу колективу зберегти незалежність Kyiv Post".
- 15 листопада експрацівники англомовної газети Kyiv Post повідомили про плани запустити нове медіа.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.49
Купівля 26.49Продаж 26.75
-
EUR
Купівля 29.81Продаж 30.23
- Актуальне
- Важливе