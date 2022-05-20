Кольорові олівці та клей ПВА: керівник поліції Київщини розповів, з чим окупанти йшли захоплювати українську столицю
Російські військові брали із собою на війну кольорові олівці та клей ПВА
Про це повідомив начальник Головного управління Нацполіції Київської області Андрій Нєбитов.
Він зробив "огляд" знахідок, які залишили після себе російські солдати на Київщині.
Серед "трофеїв" були також компас, фломастери, циркуль і курвіметр.
Під російські флешки роблять спеціальні тубуси, де навіть є місце для опечатування.
На війну російські солдати також беруть газети "Красная Звезда" і телефонний апарат 1957-го року "ТА-57".
- Нагадаємо, Служба безпеки України перехопила розмову російського загарбника, який воює на Луганському напрямку, з його другом. У ній він скаржиться на великі втрати і каже, що війна в Україні стала них пеклом.
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