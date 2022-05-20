Про це повідомив начальник Головного управління Нацполіції Київської області Андрій Нєбитов.



Він зробив "огляд" знахідок, які залишили після себе російські солдати на Київщині.



Серед "трофеїв" були також компас, фломастери, циркуль і курвіметр.



Під російські флешки роблять спеціальні тубуси, де навіть є місце для опечатування.



На війну російські солдати також беруть газети "Красная Звезда" і телефонний апарат 1957-го року "ТА-57".

Нагадаємо, Служба безпеки України перехопила розмову російського загарбника, який воює на Луганському напрямку, з його другом. У ній він скаржиться на великі втрати і каже, що війна в Україні стала них пеклом.

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