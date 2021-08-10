"Колос" програв "Шахтарю" з Караганди у серії пенальті та вилетів з Ліги конференцій
У другому матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій "Колос" програв "Шахтарю" з Караганди
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Основний час другого матчу, як і перша зустріч, завершився нульовою нічиєю, тому командам довелось змагатись у серії пенальті. У "лотереї" сильнішими виявились футболісти "Шахтаря", які реалізували 3 пенальті з 3. "Колос" забив лише один.
"Шахтар" у плей-офф кваліфікації Ліги конференцій зіграє проти переможця пари "Спартак" Трнава - "Маккабі" Тель-Авів.
Перший матч закінчився нульовою нічиєю у Ковалівці.
Ліга конференцій
Кваліфікація. 3-й раунд
Перший матч - 0:0
10 серпня
"Шахтар Караганда" (Казахстан) - "Колос" (Україна) 0:0 (серія пенальті 3:1)
- 5 серпня у третьому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій ковалівський "Колос" зіграв внічию проти "Шахтаря" з Караганди.
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