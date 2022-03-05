Командирам окупантів наказали забрати у підлеглих документи, вивозити тіла загиблих уночі та ховати в братських могилах або знищувати на місці, - Гончаренко
Російське командування наказало командирам окупаційних підрозділів забрати у підлеглих документи, а тіла загиблих вивозити з України в нічний час і ховати у братських могилах або знищувати на місці
Про це йдеться в документі за підписом заступника міністра оборони РФ Олексія Криворучка, оприлюдненому в Telegram українським нардепом Олексієм Гончаренком.
"Вилучити з 1 березня 2022 р. в особового складу, який бере участь у спецільній операції на території України, документи, що підтверджують особу (посвідчення, військові квитки, жетони). ... Забезпечити з 1 березня 2022 р. приховане вивезення (у нічний час) тіл загиблих військовослужбовців Збройних сил РФ до пунктів постійної дислокації та їхнє поховання у братській могилі (у тому числі в Республіці Білорусь) із привласненням номеру. За неможливості проведення евакуації тіл з 1 березня 2022 р. вжити заходів для їхнього знищення на місці. Довести з 1 березня 2022 р. ці вказівки до командирів підрозділів, які беруть участь у проведенні спеціальної операції на території України", - йдеться у документі.
До повідомлення нардеп Гончаренко долучив фото документу.
"В бій без аптечки, матерям набрешуть, тіла спалять або закопають без таблички. А без документів навіть особу не встановиш, щоб батькам сказати. Кінці в воду", - прокоментував документ Гончаренко.
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