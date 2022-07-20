Командири флоту РФ проводять профілактичні заходи через непокору наказам і пияцтво вояк

Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбук.

За наявною інформацією, командування північного флоту Російської Федерації проводить профілактичні заходи у зв’язку з дуже низьким рівнем військової дисципліни у підрозділах, що залучалися та плануються до залучення у бойових діях на території України.

Зазначається, що серед російських військових процвітає пияцтво та непокора наказам командирів.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb