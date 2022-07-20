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Командири флоту РФ проводять профілактичні заходи через непокору наказам і пияцтво вояк

20 липня, 2022 середа
07:20
війна з Росією російський флот

Через низьку дисципліну у підрозділах військ, які залучаються до боїв на території України, командування північного флоту Росії проводить профілактичні заходи

Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбук.

За наявною інформацією, командування північного флоту Російської Федерації проводить профілактичні заходи у зв’язку з дуже низьким рівнем військової дисципліни у підрозділах, що залучалися та плануються до залучення у бойових діях на території України. 

Зазначається, що серед російських військових процвітає пияцтво та непокора наказам командирів.

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Росія
російська армія
ЗСУ
окупанти
Військові новини
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