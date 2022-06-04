Про це інформує в фейсбуці Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Рашист додав, що його побратими намагалися вивезти з Укарїни квадроцикл, телевізор і навіть вудки для роболовні. А у сусідньому селі рашисти зґвалтували неповнолітню дівчинку.

Крім того, підрозділи окупанта зазнав великих втрат, в строю залишились дуже мало досвідчених бійців. Також через відсутність комунікації серед військ відбуваються перестрілки.

"У нас третя рота піхоти – 95% добровольців. Тому що всі інші або 200-ті, або 300-ті. Від піхоти взагалі нічого не залишилось. Вони там один з одним стріляються постійно. Зв’язку немає. Кажуть – наших там немає. Всі їдуть туди, все "поклали". Там інженера "поклали" 15-ї бригади наші полкові. Взагалі жах. Там наша 2 танкова схлеснулась. Там теж 200-ті, 300-ті. Тут взагалі така дурня: наша артилерія буває нашу піхоту криє".

Після знищення ЗСУ російської техніки підрозділу, командир полку наказав йти в бій з лопатами.

"Коли бойові машини підірвали, він сказав – тепер беріть лопати та йдіть як піхота, помирайте. Нам так сказав комбат", – додав рашист.