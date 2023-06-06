Комфорт для найменших: у Боярському пологовому з'явилося альтернативне опалення

За словами головного лікаря, Володимира Пляцека, використання теплових насосів має велике значення для всіх категорій пацієнтів, а особливо "для малечі, яка народилася передчасно або ж для жінок, які перебувають у палатах інтенсивної терапії та реанімації. Така система створює зручні умови для їхнього перебування та сприяє швидкому одужанню".

Однією з головних переваг нового кліматичного обладнання є його екологічність. Усі теплові насоси працюють за принципом використання відновлюваних джерел енергії. Це дозволяє ефективно охолоджувати приміщення влітку та прогрівати його взимку. А ще підтримує енергоефективність лікарні.

"У нас іде збільшення пологів. Тільки в першому кварталі було вже 160 пологів. Ми продовжуємо поліпшувати умови для нашого майбутнього. Тому що ось тут будуть з'являтися маленькі діти, ось тут будуть народжуватися патріотичні українці", – розповідає міський голова Боярки Олександр Зарубін.

Запровадження нової системи кліматичного обладнання стало можливим завдяки долучення до ініціативи мобільного оператора Vodafone компанії Huawei Ukraine, "ПриватБанку" та холдингу Energame. Кожен з партнерів перерахував 20 тисяч євро на закупівлю та встановлення необхідного обладнання в пологовому будинку.

"Ми закликали великий бізнес донатити й терміново встановлювати якісь альтернативні системи опалювання, тому що наші діти, наші малюки - це наше майбутнє"."Ми взяли на себе адміністрування, організацію, підтримку. Знайшли благодійний фонд "Твоя опора", завдяки якому уже реалізовано два проєкти", – зазначає директорка з корпоративного управління і контролю Vodafone Україна Ольга Дайнега.

На думку керівника департаменту комунікацій Huawei Ukraine Ма Їфань, "цей проєкт спрямований на те, щоб створити комфорт для мам та дітей. А також спрямований на майбутнє України".

Завдяки цим зусиллям, пологовий будинок в Боярці став другим медичним закладом, який отримав кліматичне обладнання від "Ліги тепла". А першим – став пологовий будинок на Сумщині. Доєднатися до благодійної ініціативи можуть усі охочі. Для цього потрібно заповнити спеціальну заявку на веб-сайті "Ліга тепла" за посиланням: https://www.ligatepla.com.ua/ .