Комікси від бойового морпіха MalKoNi: боєць разом з Гончаренко центром роздав дві тисячі книжок дітям Миколаївщини та Херсонщини

Волонтерська мережа Гончаренко центр передала дитячі книжки шістьом сільським бібліотекам на Миколаївщині, які зазнали руйнувань під час російських обстрілів. Книжки з коміксами для маленьких читачів волонтери отримали від українського захисника на псевдо MalKoNi. Крім того, дитячу літературу надали видавництва "Сіма видає" та "Веселка", а також Держкомтелерадіо України в рамках програми Офісу Президента "Українським дітям – українську книгу".

Український художник і бізнес-тренер Костянтин MalKoNi наразі зі зброєю у руках боронить нашу країну від окупантів в лавах морської піхоти. Попри це митець не припиняє творити. Наразі він готує нову серію коміксів і мультфільм. "Для мене важливо, що я можу щось змінити, тому я і пішов до лав української армії. Щоб вибороти майбутнє наших дітей, і своє, і своєї коханої. Я вірю в дива і хочу навчити вірити в них інших людей – дорослих і маленьких. Мета моїх коміксів – зробити діточок хоч трошки щасливішими навіть під час війни", - поділився захисник.

"Бібліотеки нашої ОТГ сильно постраждали від російських обстрілів. Ми втратили фонди, втратили обладнання, від попадань ворожих ракет згоріли приміщення. Тому ми безмежно вдячні за кожну подаровану книгу. І ми впевнені вони будуть корисними нашим читачам! Адже книга здатна змінити життя, стати кращим другом і наставником, в ній можна знайти однодумців і не почуватися одиноким", - наголосила голова відділу освіти, культури, молоді та спорту Березнегуватської селищної ради Ганна Хижняк.

За словами фінансової директорки Гончаренко центру, волонтерки Валентини Шульц, частину книжок також було роздано маленьким відвідувачам простору в Херсоні. "В Херсоні досі дуже складна ситуація, а у нас в центрі можна погрітися, зарядити пристрої, посидіти в інтернеті. Тому до нас приходить багато батьків з малечею. І я дуже вдячна усім, хто надав нам дитячу літературу. Діти залюбки читають і ми бачимо щасливі посмішки на їхніх обличчях!", - зазначила волонтерка.

Для довідки: Гончаренко центри є всеукраїнською мережею відкритих культурно-освітніх центрів, які наразі займаються забезпеченням військових та вимушених переселенців, допомогою жителям гарячих точок. Мережу засновано у лютому 2021 року народним депутатом Олексієм Гончаренком з метою надання безкоштовної освіти різним верствам населення: проведення курсів англійської мови для дітей і дорослих, підготовки підлітків до ЗНО, формування навичок фінансової грамотності, навчання літніх людей сучасним технологіям.