Комікси від бойового морпіха MalKoNi: боєць разом з Гончаренко центром роздав дві тисячі книжок дітям Миколаївщини та Херсонщини
Морський піхотинець художник Костянтин на псевдо MalKoNi надав мережі Гончаренко центрів дві тисячі книжок зі своїми коміксами для малечі з Миколаївщини та Херсонщини. Також дитячі бібліотеки на Миколаївщині, що постраждали від російської агресії, отримали від волонтерської мережі книжки інших авторів
Волонтерська мережа Гончаренко центр передала дитячі книжки шістьом сільським бібліотекам на Миколаївщині, які зазнали руйнувань під час російських обстрілів. Книжки з коміксами для маленьких читачів волонтери отримали від українського захисника на псевдо MalKoNi. Крім того, дитячу літературу надали видавництва "Сіма видає" та "Веселка", а також Держкомтелерадіо України в рамках програми Офісу Президента "Українським дітям – українську книгу".
Український художник і бізнес-тренер Костянтин MalKoNi наразі зі зброєю у руках боронить нашу країну від окупантів в лавах морської піхоти. Попри це митець не припиняє творити. Наразі він готує нову серію коміксів і мультфільм. "Для мене важливо, що я можу щось змінити, тому я і пішов до лав української армії. Щоб вибороти майбутнє наших дітей, і своє, і своєї коханої. Я вірю в дива і хочу навчити вірити в них інших людей – дорослих і маленьких. Мета моїх коміксів – зробити діточок хоч трошки щасливішими навіть під час війни", - поділився захисник.
"Бібліотеки нашої ОТГ сильно постраждали від російських обстрілів. Ми втратили фонди, втратили обладнання, від попадань ворожих ракет згоріли приміщення. Тому ми безмежно вдячні за кожну подаровану книгу. І ми впевнені вони будуть корисними нашим читачам! Адже книга здатна змінити життя, стати кращим другом і наставником, в ній можна знайти однодумців і не почуватися одиноким", - наголосила голова відділу освіти, культури, молоді та спорту Березнегуватської селищної ради Ганна Хижняк.
За словами фінансової директорки Гончаренко центру, волонтерки Валентини Шульц, частину книжок також було роздано маленьким відвідувачам простору в Херсоні. "В Херсоні досі дуже складна ситуація, а у нас в центрі можна погрітися, зарядити пристрої, посидіти в інтернеті. Тому до нас приходить багато батьків з малечею. І я дуже вдячна усім, хто надав нам дитячу літературу. Діти залюбки читають і ми бачимо щасливі посмішки на їхніх обличчях!", - зазначила волонтерка.
Для довідки: Гончаренко центри є всеукраїнською мережею відкритих культурно-освітніх центрів, які наразі займаються забезпеченням військових та вимушених переселенців, допомогою жителям гарячих точок. Мережу засновано у лютому 2021 року народним депутатом Олексієм Гончаренком з метою надання безкоштовної освіти різним верствам населення: проведення курсів англійської мови для дітей і дорослих, підготовки підлітків до ЗНО, формування навичок фінансової грамотності, навчання літніх людей сучасним технологіям.
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