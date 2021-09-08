Комісія переобрала Островську-Люту гендиректоркою Мистецького Арсеналу

Про це повідомила пресслужба установи.



Вибори на посаду директора установи пройшли з другої спроби.



За кандидатуру Островської-Лютої проголосували одностайно усі члени конкурсної комісії.



Вона очолює Мистецький Арсенал із 2016 року.



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