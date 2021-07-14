Комітет Ради підтримав законопроєкт Зеленського про великий державний герб

Про це повідомляє УНІАН.

Комітет рекомендував Раді ухвалити за основу та в цілому законопроект "Про великий Державний Герб України" (№5712), який внесено президентом України Володимиром Зеленським.

Таке рішення підтримали 17 членів комітету, два проголосували проти, троє – утрималися.

На засіданні комітету перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук зазначив: "Безперечно, ми всі свідомі того, що основним гербом України залишається тризуб - малий герб України".

За його словами, це "найбільш лаконічний" і найкращий у світі державний герб.

29 червня на сайті Верховної Ради з’явився текст законопроекту про великий Державний Герб України. Він був внесений президентом Володимиром Зеленським як невідкладний.

При цьому виявилось, що зображення великого Державного Герба відрізняється від того, яке було визнане переможцем конкурсу, проведеного минулого року.

13 липня за включення проекту закону "Про великий Державний Герб України" (№5712) до порядку денного проголосували 243 народних депутати.