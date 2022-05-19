Комітет Сенату США попередньо підтримав кандидатуру Бріджит Брінк на посаду посла в Україні

Про це пише Reuters.

Видання повідомляє, що Брінк легко отримає підтвердження на посаду, яка була вакантною протягом трьох років.

Комітет провів слухання про підтвердження Брінк 10 травня, всього через два тижні після того, як Байден надіслав її ім'я до Сенату. Швидкі дії підкреслюють бажання демократів і республіканців надіслати посла для підтримки президента України Володимира Зеленського.

Бріджит Брінк є уродженкою Мічигану. Вона розмовляє російською, зараз є послом США в Словаччині. Брінк була кар’єрним дипломатом впродовж 25 років і працювала в Узбекистані та Грузії, а також на кількох керівних посадах у Державному департаменті та Раді національної безпеки Білого дому.

У січні 2022 року кілька американських ЗМІ повідомили, що президент США Джо Байден з кількох кандидатур обрав Брінк для роботи на посаді Посла США в Україні.

2 лютого МЗС України повідомило, що надійшов офіційний запит від США на призначення дипломатки Брінк послом у Києві.

25 квітня держсекретар Блінкен повідомив, що Державний департамент США збирається повертати дипломатів в Україну, а президент Джо Байден найближчим часом номінує кандидатуру на посла в Україні.

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