Комітет з питань цифрової трансформації закликає українців не перевантажувати мобільні мережі, щоб завжди залишатися на зв’язку
Комітет з питань цифрової трансформації звернувся до українців із проханням сприяти розвантаженню мобільних мереж
Про це повідомляє сайт Верховної ради України.
"Ворог цілеспрямовано вчиняє звірства і терор в Україні, а також намагається вивести з ладу інформаційно-телекомунікаційну інфраструктуру задля позбавлення населення можливості перебувати в українському інформаційному полі. В районах, де активно відбуваються бойові дії росія намагається відключити мобільний зв?язок й інтернет, а також телеканали і радіо з ймовірною подальшою організацією функціонування російських ЗМІ. Сили оборони України дають гідну відсіч та стримують окупантів на всіх напрямках, а оператори і провайдери працюють стабільно та продовжують надавати послуги електронних комунікацій. Щоб постійно залишатись на зв'язку необхідно зменшити навантаження на мережі мобільних операторів", - йдеться у повідомленні.
Комітет з питань цифрової трансформації пропонує сприяти розвантаженню мобільних мереж наступними методами:
- Завжди за можливості під'єднуватися до Wi-Fi мережі або користуватися фіксованим інтернетом.
- Вимикати функцію автоматичного завантаження файлів та медіа у месенджерах на телефонах. Це можна зробити у налаштуваннях телефона та месенджеру.
- Дивитись відео у зниженій якості.
- Обмежити дітям онлайн-ігри або запропонувати пограти в ігри, які вже встановлені на девайсі. Також необхідно зменшити час відеоконференцій до мінімуму.
- Не ставити на завантаження великі файли (фільми, ігри тощо).
- Нагадаємо, 7 березня українські мобільні оператори запустили послугу національного роумінгу.
- Українські оператори відключили зв’язок окупантам, заблокувавши доступ до своїх мереж телефонам із російськими номерами.
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