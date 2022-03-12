Комітет з питань цифрової трансформації закликає українців не перевантажувати мобільні мережі, щоб завжди залишатися на зв’язку

Про це повідомляє сайт Верховної ради України.



"Ворог цілеспрямовано вчиняє звірства і терор в Україні, а також намагається вивести з ладу інформаційно-телекомунікаційну інфраструктуру задля позбавлення населення можливості перебувати в українському інформаційному полі. В районах, де активно відбуваються бойові дії росія намагається відключити мобільний зв?язок й інтернет, а також телеканали і радіо з ймовірною подальшою організацією функціонування російських ЗМІ. Сили оборони України дають гідну відсіч та стримують окупантів на всіх напрямках, а оператори і провайдери працюють стабільно та продовжують надавати послуги електронних комунікацій. Щоб постійно залишатись на зв'язку необхідно зменшити навантаження на мережі мобільних операторів", - йдеться у повідомленні.



Комітет з питань цифрової трансформації пропонує сприяти розвантаженню мобільних мереж наступними методами:

Завжди за можливості під'єднуватися до Wi-Fi мережі або користуватися фіксованим інтернетом. Вимикати функцію автоматичного завантаження файлів та медіа у месенджерах на телефонах. Це можна зробити у налаштуваннях телефона та месенджеру. Дивитись відео у зниженій якості. Обмежити дітям онлайн-ігри або запропонувати пограти в ігри, які вже встановлені на девайсі. Також необхідно зменшити час відеоконференцій до мінімуму. Не ставити на завантаження великі файли (фільми, ігри тощо).