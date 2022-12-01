Компанія "Артеріум" долучилася до створення Пунктів незламності у Києві, - пресслужба
Українська фармацевтична компанія "Артеріум" долучилася до створення Пунктів незламності у Києві
Про це повідомляє пресслужба компанії.
30 листопада представники компанії передали районній держадміністрації Шевченківського району Києва продукцію ТМ Артеріум. Медикаменти розподілять по 89 "Пунктам незламності" Шевченківського району.
З першого дня повномасштабної російсько-української війни Артеріум" допоміг близько 180 установам, в тому числі військовим шпиталям, лікарням, благодійним організаціям. Загальна сума допомоги становить майже 55 млн грн.
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