Компанія Безоса запустила свій космічний корабель

Про це повідомляє пресслужба компанії американського мільядера Джеффа Безоса у Twitter.

Це була вісімнадцята місія для Blue Origin.

Під час зльоту New Shepard вдалося досягнути висоти 105,9 км.

Політ ракети тривав 10 хвилин 15 секунд, а пікова швидкість досягла позначки 3 592 км/год.

Key stats from today’s #NewShepard NS-17 mission:



8th consecutive successful flight to space and back for this vehicle, which is dedicated to flying payloads.



18th consecutive successful crew capsule landing (every flight in program, including pad escape test in 2012). — Blue Origin (@blueorigin) August 26, 2021