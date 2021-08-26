Компанія Безоса запустила свій космічний корабель
Восьмий політ ракети New Shepard компанії Blue Origin до космосу стався 26 серпня
Про це повідомляє пресслужба компанії американського мільядера Джеффа Безоса у Twitter.
Це була вісімнадцята місія для Blue Origin.
Під час зльоту New Shepard вдалося досягнути висоти 105,9 км.
Політ ракети тривав 10 хвилин 15 секунд, а пікова швидкість досягла позначки 3 592 км/год.
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