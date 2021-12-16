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Компанія Ferrexpo впроваджує політику з протидії домашньому насильству

16 грудня, 2021 четвер
12:16
Суспільство Ferrexpo

Підприємства групи Ferrexpo (прим. Полтавський, Єристівський та Біланівський ГЗК) постійно працюють над вдосконаленням внутрішніх політик і практик компанії, спрямованих на досягнення цілей сталого розвитку та покращення бізнес середовища

Так, у 2020 році, Ferrexpo підписала Декларацію задля ґендерної рівності та запобіганню домашньому насильству. 16 листопада 2021 року компанія Ferrexpo однією із перших компаній гірничодобувної галузі приєдналася до глобальної акції “16 днів проти гендерно зумовленого насильства». Мета такої акції - привернути увагу людей до питання боротьби із насильством. 
 
В рамках акції в компанії проведені наступні заходи:

  • Корпоративне анонімне опитування працівників і працівниць щодо проявів насильства на робочому місці та в родині;
  • Інформаційна кампанія з протидії насильства; 
  • Навчальні семінари з протидії різним проявам насильства. 
З метою підтримки працівників та працівниць у питаннях запобіганню та протидії будь-якому прояву насильства у компанії Ferrexpo на постійній основі діє лінія психологічної підтримки, куди можна звернутись за консультацією. Також юристи компанії можуть надавати внутрішні консультації з юридичних питань, коли людина має таку необхідність.

Спатар Дмитро Миколайович, Перший заступник голови правління ПрАТ «Полтавський ГЗК», Амбасадор з гендерних питань групи Ferrexpo:

"Ми хочемо, щоб наші співробітники і співробітниці знали, які бувають прояви насилля, могли вчасно це виявляти і розуміти, як протидіяти. Насильство буває різним: фізичним, емоційним, економічним, психологічним. Але якщо про нього не говорять, це не означає, що насильства не існує. Вже в цьому році ми розпочинаємо розробку Політики протидії насильству. Ми впевнені, що ці заходи сприятимуть розвитку недискримінаційної культури на нашому підприємстві та стануть ще одним проявом турботи про наш великий колектив".

Саприкіна Марина Анатоліївна, директорка Центру "Розвиток КСВ":

"Тема протидії домашньому насильству є складною, але, піднімаючи її, організація демонструє, що в позитивних і непозитивних речах ми надаємо підтримку й турботу. Це дорогого коштує, тому що тільки в таких компаніях люди почувають себе в безпеці. ПрАТ "Полтавський ГЗК" - це саме така компанія. Протягом цих 16 днів працівники і працівниці відмітили, що тема важлива й у них є, з ким поділитися отриманою інформацією. Політика з протидії насильству, що наразі розробляє компанія, допоможе створити засади для системних заходів, які змінять життя людей в компанії і місті на краще". 

Довідка про компанію:

Ferrexpo - швейцарська залізорудна компанія з активами в Україні. Основною діяльністю компанії є виробництво і експорт високоякісних залізорудних окатків, які використовуються у виробництві сталі. Ferrexpo є найбільшим виробником і експортером окатків серед країн колишнього СРСР. Поточні виробничі активи - Полтавський і Єристівський ГЗК. Ferrеxpo plc володіє 100% акцій Ferrexpo AG, якій, у свою чергу, належить 100% акцій Полтавського ГЗК і 100% акцій Єристівського ГЗК. У 2020 р. Компанія виробила 11,2 мільйона тонн залізорудних окатків. Основними споживачами продукції є сталеливарні підприємства з Австрії, Німеччини, Японії, Південної Кореї, Тайваню, Китаю, Словаччини, Чехії, Туреччини, В'єтнаму, а також США. Акції Ferrexpo котируються на основному майданчику Лондонської фондової біржі під тікером FXPO. Додаткову інформацію можна знайти на сайті www.ferrexpo.com.
Ferrexpo
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