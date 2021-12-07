Компанія Ferrexpo за 9 місяців 2021 року сплатила понад 6,6 млрд грн податків і зборів

Відповідно до структури платежів підприємств, за звітний період Полтавський ГЗК (ПГЗК, Ferrexpo Poltava Mining, FPM, що входить до Ferrexpo) перерахував в бюджет України податків та внесків на суму понад 4865,6 млн. грн, Єристівський ГЗК (ЄГЗК, Ferrexpo Yeristovo Mining, FYM, що входить до Ferrexpo) – понад 1795,6 млн. грн, Біланівський ГЗК (БГЗК, Ferrexpo Belanovo Mining, FBM, що входить до Ferrexpo) – понад 30,2 млн. грн.

Полтавський ГЗК до місцевого бюджету сплатив понад 245,0 млн. грн, до обласного – понад 546,6 млн. грн, до державного бюджету України – понад 3826,8 млн. грн (5%, 12% та 83% відповідно). Єдиний соціальний внесок підприємства склав понад 247,2 млн. грн.

Єристівський ГЗК до місцевого бюджету перерахував понад 88,6 млн. грн, до обласного – понад 237,5 млн. грн, до державного – понад 1388,7 млн. грн (5%, 14% та 81% відповідно). Єдиний соціальний внесок підприємства становить понад 80,9 млн. грн.

Біланівський ГЗК сплатив до місцевого бюджету понад 15,1 млн. грн, до обласного – понад 3,1 млн. грн, до державного бюджету України – понад 7,9 млн. грн (58%, 12% та 30% відповідно). Єдиний соціальний внесок підприємства склав понад 4,1 млн. грн.

За 9 місяців 2021 року ПГЗК сплатив податок на прибуток у розмірі понад 3756,5 млн. грн., екологічний податок – понад 105,2 млн. грн., податок на землю – понад 55,4 млн. грн., ПДФО – понад 222, 5 млн. грн., інші податки та збори – понад 51,3 млн. грн. Плата за користування надрами становить понад 427,4 млн. грн.

Єристівський ГЗК за аналогічний період сплатив екологічний податок – понад 53,3 млн. грн., ПДФО – понад 71,2 млн. грн., податок на прибуток – понад 1195,0 млн. грн., інші податки та збори – понад 11,2 млн. грн. грн. Плата за користування надрами становить понад 365,1 млн. грн.

Основними бюджетними відрахуваннями Біланівського ГЗК за 9 місяців поточного року стали: земельний податок – понад 8,1 млн. грн. та ПДФО – понад 11,4 млн. грн.

Довідка про компанію:

Ferrexpo - швейцарська залізорудна компанія з активами в Україні. Основною діяльністю компанії є виробництво і експорт високоякісних залізорудних окатків, які використовуються у виробництві сталі. Ferrexpoє найбільшим виробником і експортером окатків серед країн колишнього СРСР. Поточні виробничі активи - Полтавський і Єристівський ГЗК. Ferrеxpoplcволодіє 100% акцій FerrexpoAG, якій, у свою чергу, належить 100% акцій Полтавського ГЗК і 100% акцій Єристівського ГЗК. У 2020 р. Компанія виробила 11,2 мільйона тонн залізорудних окатків. Основними споживачами продукції є сталеливарні підприємства з Австрії, Німеччини, Японії, Південної Кореї, Тайваню, Китаю, Словаччини, Чехії, Туреччини, В'єтнаму, а також США. Акції Ferrexpoкотируються на основному майданчику Лондонської фондової біржі під тікером FXPO. Додаткову інформацію можна знайти на сайті www.ferrexpo.com.