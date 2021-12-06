Компанія Ferrexpo знову забезпечила медиків Горішніх Плавнів необхідними медикаментами

Ситуація з COVID-19 потребує наявності дороговартісних медикаментів, які дозволяють зберегти життя людей.



Цього разу медикам було передано противірусні препарати, ліки для покращення кровообігу, препарати для інгаляцій, витратні матеріали для функціонування апарату штучної нирки (для проведення гемодіалізу), антиген тести на коронавірус та ін.



"Від імені Горішньоплавнівської міської територіальної громади дякую Костянтину Жеваго за вагому й дієву підтримку громади в період пандемії COVID-19 та комітету корпоративної соціальної відповідальності Ferrexpo за конструктивну роботу та тісну взаємодію", - зазначив міський голова Горішніх Плавнів Дмитро Геннадійович Биков.



Компанія Ferrexpo постійно здійснює моніторинг ситуації з рівнем захворюваності на коронавірус у регіоні, в якому підприємства ведуть свою виробничу діяльність та оперативно реагує на потребу медичних закладів не лише Полтавської області, а й усієї України.



Довідка про компанію:



Ferrexpo - швейцарська залізорудна компанія з активами в Україні. Основною діяльністю компанії є виробництво і експорт високоякісних залізорудних окатків, які використовуються у виробництві сталі. Ferrexpo є найбільшим виробником і експортером окатків серед країн колишнього СРСР. Поточні виробничі активи - Полтавський і Єристівський ГЗК. Ferrеxpo plc володіє 100% акцій Ferrexpo AG, якій, у свою чергу, належить 100% акцій Полтавського ГЗК і 100% акцій Єристівського ГЗК. У 2020 р. компанія виробила 11,2 мільйона тонн залізорудних окатків. Основними споживачами продукції є сталеливарні підприємства з Австрії, Німеччини, Японії, Південної Кореї, Тайваню, Китаю, Словаччини, Чехії, Туреччини, В'єтнаму, а також США. Акції Ferrexpo котируються на основному майданчику Лондонської фондової біржі під тікером FXPO. Додаткову інформацію можна знайти на сайті www.ferrexpo.com.