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Компанія HP планує звільнити до 6 тисяч працівників до 2025 року

23 листопада, 2022 середа
14:20
Світ на фото: офіс HP

Американська компанія Hewlett Packard Inc. оголосила, що збирається скоротити від 4 до 6 тис. працівників упродовж трьох років

Про це повідомляє Сіньхуа.

Зазначають, що це пов'язане зі зниженням прибутку та продаж HP. Так, за четвертий квартал 2022 року дохід компанії склав 14,8 млрд доларів, що на 11% менше, ніж у такий самий період минулого року. У минулому кварталі продажі з комп'ютерного бізнесу HP впали на 13%, а дохід - впав на 7% у порівнянні з минулим роком.

Гендиректор HP Енріке Лорес у звіті для WSJ зазначив, що така тенденція продовжуватиметься. Він наголосив, що немає сенсу припускати, що ринок зазнає змін упродовж 2023 року.

Сіньхуа зазначає, що станом жовтень 2021 року в компанії HP працювало близько 51 тис. співробітників. Нині ця кількість становить 61 тис. працівників по всьому світу.

  • 9 листопада стало відомо, що компанія Meta збирається звільнити понад 11 тис. працівників для підвищення ефективності роботи.
  • 15 листопада компанія Amazon оголосила, що скоротить близько 10 тис. співробітників на корпоративних і технологічних посадах.

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