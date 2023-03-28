Компанія Walt Disney звільняє 7 тис. працівників
Компанія Walt Disney у понеділок, 27 березня, почала звільнення 7 тис. працівників, оскільки вона прагне контролювати витрати та створити більш впорядкований бізнес
Про це інформує Reuters із посиланням на лист виконавчого директора Walt Disney Co. Боба Айгера.
За допомогою звільнень Walt Disney Co. планують заощадити 5,5 млрд доларів на витратах і зробити свій потоковий бізнес прибутковим.
Агентство повідомляє, що звільнення такої кількості працівників вплине на чотири основних підрозділи компанії - Disney Entertainment, Disney Parks, Experiences and Products і корпоративний відділ. Скорочення не торкнулися відділу спортивного каналу ESPN, проте очікується, що його включать у подальші списки на звільнення працівників.
Айгер заявив, що першу групу співробітників, яких скоротили, сповістять упродовж чотирьох днів після оголошення рішення про скорочення. Друга група людей, яких звільнятимуть у квітні, буде більш масштабною, оскільки скорочуватимуть, за словами виконавчого директора, "з ще кількома тисячами штатів". Фінальний раунд скорочень відбудеться на початку літа.
"Складна реальність багатьох колег і друзів, які залишають Disney, — це те, що ми сприймаємо легковажно", - написав Айгер і додав, що багато хто зі працівників компанії привносить у свою роботу пристрасть до Disney на все життя.
Джерело Reuters повідомило, що звільнення в першу чергу торкнулися відділів телевізійного виробництва і закупівлі. Це призвело до відходу вищого керівництва. Сама компанія ретельно приховувала деталі скорочень.
- 3 жовтня американська компанія The Walt Disney Company почала вихід з російського ринку.
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