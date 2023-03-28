Компанія Walt Disney звільняє 7 тис. працівників

Про це інформує Reuters із посиланням на лист виконавчого директора Walt Disney Co. Боба Айгера.

За допомогою звільнень Walt Disney Co. планують заощадити 5,5 млрд доларів на витратах і зробити свій потоковий бізнес прибутковим.

Агентство повідомляє, що звільнення такої кількості працівників вплине на чотири основних підрозділи компанії - Disney Entertainment, Disney Parks, Experiences and Products і корпоративний відділ. Скорочення не торкнулися відділу спортивного каналу ESPN, проте очікується, що його включать у подальші списки на звільнення працівників.

Айгер заявив, що першу групу співробітників, яких скоротили, сповістять упродовж чотирьох днів після оголошення рішення про скорочення. Друга група людей, яких звільнятимуть у квітні, буде більш масштабною, оскільки скорочуватимуть, за словами виконавчого директора, "з ще кількома тисячами штатів". Фінальний раунд скорочень відбудеться на початку літа.

"Складна реальність багатьох колег і друзів, які залишають Disney, — це те, що ми сприймаємо легковажно", - написав Айгер і додав, що багато хто зі працівників компанії привносить у свою роботу пристрасть до Disney на все життя.

Джерело Reuters повідомило, що звільнення в першу чергу торкнулися відділів телевізійного виробництва і закупівлі. Це призвело до відходу вищого керівництва. Сама компанія ретельно приховувала деталі скорочень.