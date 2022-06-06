Сьогодні перед кожним журналістом стоїть чимало викликів. Сьогодні журналісти жертвують своїм життям та здоров'ям задля інформаційної оборони нашої держави та висвітлення інформації про війну в Україні!

Україна потребує професійних журналістів, які люблять свою країну і створюють надійний інформаційний фронт. А журналісти потребують поваги та сприяння зі сторони держави.

Ми переконані, що і наші колеги, які відклали пера, клавіатури та мікрофони і працюють безпосередньо в лавах ЗСУ чи ТРО, і ті, які висвітлюють події російсько-української війни, вірять в нашу перемогу і в те, що Україна буде розвинутою демократичною європейською державою. Державою, де пануватиме повага до прав людини та свобода слова. Безпідставне незаконне припинення мовлення українських телеканалів, прес-конференції для вибраних "своїх" журналістів, відсутність відповідей на запитання, які цікавлять суспільство, створюють цьому перешкоди.

Журналісти - не вороги владі, а її партнери. Комунікація влади з журналістами є умовою демократичного суспільства.

В день журналіста, вшановуючи пам'ять всіх колег, які поклали свої життя під час виконання професійних обов’язків та обороняючи нашу країну, ми закликаємо владу проявити повагу до журналістської професії, відновити незаконно припинене мовлення українських телеканалів та розпочати відкритий та чесний діалог задля кращого майбутнього нашої держави.

Журналісти телеканалу "ЕСПРЕСО"

06.06.2022 р.





