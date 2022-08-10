Конфісковувати майно росіян треба не у рамках кримінального процесу, - голова правління Центру протидії корупції Шабунін
Голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін зауважив, що в Україні майно росіян арештовують у рамках кримінального процесу, але це не означає його конфіскацію на користь держави
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Ми бачили в інформаційному просторі інформацію про те, що десятки мільярдів активів росіян арештовані та передані в управління армії. Треба розуміти, що арешт - це не конфіскація. Між арештом і конфіскацією проходить кілька років. Якщо зараз майно арештували, а потім у кримінальному процесі через кілька років суд його не конфіскує, то держава поверне власнику арештоване майно, або кошти за нього", - підкреслив Шабунін.
Голова правління Центру протидії корупції додав, що є дієвий механізм конфіскації майна росіян.
"Ми запропонували владі дієвий механізм конфіскації не у рамках кримінального процесу. Державні органи подають перелік санкційних осіб до РНБО. РНБО приймає рішення про формування цього списку, потім Міністерство юстиції бере майно з цього списку і йде в антикорупційний суд. Це проста процедура - за 20 днів від першої інстанції та 5 днів апеляції й антикорупційний суд забирає майно на користь держави", - наголосив Шабунін.
- Прем'єр-міністр Денис Шмигаль оголосив про ухвалення рішення щодо конфіскації російського майна і активів в Україні
- Нагадаємо, ЄС планує у жовтні ухвалити законодавство, що дозволить конфіскацію російських активів.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.76
Купівля 38.76Продаж 39.74
-
EUR
Купівля 39.21Продаж 40.37
- Актуальне
- Важливе