Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Ми бачили в інформаційному просторі інформацію про те, що десятки мільярдів активів росіян арештовані та передані в управління армії. Треба розуміти, що арешт - це не конфіскація. Між арештом і конфіскацією проходить кілька років. Якщо зараз майно арештували, а потім у кримінальному процесі через кілька років суд його не конфіскує, то держава поверне власнику арештоване майно, або кошти за нього", - підкреслив Шабунін.

Голова правління Центру протидії корупції додав, що є дієвий механізм конфіскації майна росіян.

"Ми запропонували владі дієвий механізм конфіскації не у рамках кримінального процесу. Державні органи подають перелік санкційних осіб до РНБО. РНБО приймає рішення про формування цього списку, потім Міністерство юстиції бере майно з цього списку і йде в антикорупційний суд. Це проста процедура - за 20 днів від першої інстанції та 5 днів апеляції й антикорупційний суд забирає майно на користь держави", - наголосив Шабунін.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль оголосив про ухвалення рішення щодо конфіскації російського майна і активів в Україні

Нагадаємо, ЄС планує у жовтні ухвалити законодавство, що дозволить конфіскацію російських активів.

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