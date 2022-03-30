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Ексклюзив

Консультації з Росією потрібні лише з воєнної точки зору. Тільки ЗСУ можуть бути перемовником від України, - дипломат

30 березня, 2022 середа
10:28
війна з Росією Ердоган переговори

Надзвичайний і Повноважний посол України у Великій Британії 2005-2010 рр., дипломат Ігор Харченко вважає, що консультації з Російською Федерацією на етапі, коли тривають бойові дії, потрібні лише з воєнної точки зору, а головним перемовником від України мають бути Збройні сили

Дипломат розповів про це в етері Еспресо.TV.

“Війна триває і жодні контакти, перемовини й консультації не змінюють того, що попри заяви Росії про припинення активності на чернігівському та київському напрямках, кияни цієї ночі прокидалися від сирен і “гупання”. Тобто консультації консультаціями, а війна війною. Чи потрібні такі консультації взагалі? Скажу, потрібні, але тільки з однієї точки зору - воєнної“, - зазначив Харченко.

Дипломат переконаний, що головним перемовником з утворенням під назвою Російська Федерація повинні бути Збройні сили України, із головнокомандувачем Валерієм Залужним на чолі. На даному етапі весь перебіг консультацій України та Росії має погоджуватися із головнокомандувачем ЗСУ.

“Ще з 1992 року, коли мені вперше довелося зіткнутися з росіянами на перемовинах, це були переговори щодо розподілу Чорноморського флоту, у мене склалося персональне враження, що жодні домовленості з цим субʼєктом (Росією - ред.) нічого не варті. У цьому також можна переконатися згадавши Переяславські угоди середини XVII ст. Сьогодні головним перемовником від України з Росією є ЗСУ, які логістично підтримуються членами, я би назвав це, широкої антипутінської коаліції. Від того наскільки гарно спрацює логістика, а це головна задача української дипломатії на сьогодні, настільки консультації з агресором будуть успішними. Зараз варто робити лише одне припущення: поки агресію не буде припинено у тому вигляді, щоби взагалі можна було говорити про якісь перемовини з тим, що постане на місці нинішньої Російської Федерації, до того це все елемент війни“, - зауважив Ігор Харченко.

  • Нагадаємо, 29 березня у Стамбулі відбувалися перемовини України з РФ, під час яких обговорили міжнародні гарантії безпеки для України, припинення вогню для вирішення гуманітарних проблем і питання поводження з полоненими відповідно до міжнародних конвенцій.

  • 30 березня на перемовинах із Росією в Стамбулі українська делегація запропонувала нову систему гарантій безпеки для України за участі країн-членів Радбезу ООН та інших держав.

  • У свою чергу у РФ заявили про скорочення військової активності на Київському та Чернігівському напрямках. Також росіяни не виключають можливості зустрічі президентів обох країн.

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