Концерн Volkswagen призупиняє виробництво авто на деяких заводах Німеччини через брак комплектуючих із України

Про це повідомляє Financial times з посиланням на заяви дирекції концерну, інформує Еспресо.TV

Найбільший європейський виробник автомобілів компанія Volkswagen розгляне можливість розширення виробництва за межі Європи, якщо конфлікт в Україні триватиме, сказав його виконавчий директор, оскільки найбільший виробник автомобілів на континенті боїться за забезпечення найважливіших поставок від виробників запчастин у охопленій війною країні.

"Ми повинні подумати про додаткові інвестиції в Сполучених Штатах та за кордоном", — сказав Герберт Дісс журналістам у вівторок, хоча попередив, що "конкретні наслідки [війни] наразі не можуть бути остаточно оцінені".

Вторгнення Росії в Україну змусило призупинити роботу деяких заводів VW в Німеччині через відсутність спеціалізованих джгутів проводів, які поставляються з України. Дісс сказав, що відсутність таких деталей залишається "домінуючим обмеженням" для виробництва. Спеціальна група з 150 осіб у штаб-квартирі VW у Вольфсбурзі працює над визначенням альтернативних постачальників.

Дісс сказав, що VW вже переніс виробництво до 100 000 автомобілів в Америку та Китай, щоб обійти вузькі місця поставок.

Минулого тижня Дісс заявив Financial Times, що тривала війна може мати більший вплив на світову економіку, ніж пандемія коронавірусу, яка на тижні закривала автомобільні заводи.

Відзначимо, що йдеться про завод Fujikura, що розташований на Львівщині. Він належить міжнародній японській компанії, яка займається виготовленням електричного обладнання для автомобілів німецького концерну Volkswagen Group. Завод відкритий у квітні 2016 року та мав чисельність працівників – близько 4 тис. осіб. Ключовими клієнтами компанії є заводи групи Volkswagen – Volkswagen, Audi, Skoda, Porsche які знаходяться на території ЄС.

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