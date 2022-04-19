Кораблі відступили на 200 км, а на суші знищено 28 ворогів та 5 одиниць техніки, - ОК "Південь"

Про це ОК "Південь" повідомляє на своїй сторінці у Фейсбук.

"На Миколаївщині актуальними залишаються загрози ракетних та артилерійських ударів. Складна ситуація з водопостачанням вирішується органами місцевої влади та за гуманітарної підтримки сусідніх областей. На Херсонщині ворог продовжує психологічний тиск та брудну пропаганду серед цивільного населення, а на зайнятому рубежі обороняється і намагається наносити артилерійсько-мінометні удари по наших позиціях й по населених пунктах з мирними населенням.

Майже годинний штурм рашистами наших позицій в районі Олександрівки успіху не мав. Ворог відступив для відновлення сил.

За результатами ефективних уражень нашими військами ворожих сил знищено 28 рашистів та 5 одиниць техніки, серед яких броньована, інженерна, автомобільна та БПЛА.

В Чорноморській операційній зоні вороже корабельне угруповання з ракетних та десантних кораблів відсунулось майже на 200 км від наших берегів. Але блокування судноплавства і загроза ракетних ударів зберігаються.*

Сили охорони та оборони півдня єдиним фронтом протидіють всім ворожим проявам від бойових зіткнень до викриття і припинення диверсійної діяльності", - йдеться у повідомленні.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb