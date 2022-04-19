Кораблі відступили на 200 км, а на суші знищено 28 ворогів та 5 одиниць техніки, - ОК "Південь"
Оперативне командування оприлюднило інформацію про оперативну обстановку станом на 18 квітня
Про це ОК "Південь" повідомляє на своїй сторінці у Фейсбук.
"На Миколаївщині актуальними залишаються загрози ракетних та артилерійських ударів. Складна ситуація з водопостачанням вирішується органами місцевої влади та за гуманітарної підтримки сусідніх областей. На Херсонщині ворог продовжує психологічний тиск та брудну пропаганду серед цивільного населення, а на зайнятому рубежі обороняється і намагається наносити артилерійсько-мінометні удари по наших позиціях й по населених пунктах з мирними населенням.
Майже годинний штурм рашистами наших позицій в районі Олександрівки успіху не мав. Ворог відступив для відновлення сил.
За результатами ефективних уражень нашими військами ворожих сил знищено 28 рашистів та 5 одиниць техніки, серед яких броньована, інженерна, автомобільна та БПЛА.
В Чорноморській операційній зоні вороже корабельне угруповання з ракетних та десантних кораблів відсунулось майже на 200 км від наших берегів. Але блокування судноплавства і загроза ракетних ударів зберігаються.*
Сили охорони та оборони півдня єдиним фронтом протидіють всім ворожим проявам від бойових зіткнень до викриття і припинення диверсійної діяльності", - йдеться у повідомленні.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
30.45
Купівля 30.45Продаж 31.97
-
EUR
Купівля 32.76Продаж 34.54
- Актуальне
- Важливе