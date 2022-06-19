Про це інформують у росЗМІ.

"Росіяни втратили можливість завантажувати дистрибутиви ОС Windows 10 та Windows 11 із сайту корпорації Microsoft", — зазначають у повідомленні.

Проблема виникає у користувачів різних російських провайдерів, що пропонують послуги провідного та мобільного інтернету.

"Користувачі заговорили про проблеми із завантаженням у середині червня. Кілька жалоб надійшло, зокрема, від жителів Казахстану. При спробі завантаження з'являється помилка 404 - файл не знайдено, або повідомлення зі словами "Виникла проблема з вашим запитом", - йдеться в повідомленні.

У разі використання VPN країн Європи або США файли завантажуються як і раніше.

Однак, у самій компанії Microsoft заборону росіянам офіційно не прокоментували.

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