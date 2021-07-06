Корпоративна реформа: в Україні відновив роботу Номінаційний комітет

Про це повідомляє Урядовий портал.



Згідно з повідомленням, 6 липня відбулося засідання оновленого Номінаційного комітету. Відновлення його роботи є важливим кроком для продовження належного формування наглядових рад для низки найбільших державних підприємств, що є необхідною передумовою продовження корпоративного управління.



У пресслужбі наголосили, що уряд продовжує залишатися прихильником реформи корпоративного управління, оскільки вона є продовженням стратегічного курсу у напрямку створення ефективних та прозорих державних підприємств на основі міжнародно визнаних стандартів корпоративного управління.



Зазначається, що корпоративна реформа і наявність незалежних наглядових рад, які обрані на прозорому конкурсі, є важливим, аби повністю прибрати корупційну складову в роботі стратегічних державних підприємств. Вдосконалення управління державними підприємствами сприятиме підвищенню конкурентноспроможності, а також допоможе зміцнити державні фінансви.

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