Корпоративна реформа: в Україні відновив роботу Номінаційний комітет
Оновлений Номінаційний комітет, який призначає керівників особливо важливих для економіки підприємств, провів перше засідання
Про це повідомляє Урядовий портал.
Згідно з повідомленням, 6 липня відбулося засідання оновленого Номінаційного комітету. Відновлення його роботи є важливим кроком для продовження належного формування наглядових рад для низки найбільших державних підприємств, що є необхідною передумовою продовження корпоративного управління.
У пресслужбі наголосили, що уряд продовжує залишатися прихильником реформи корпоративного управління, оскільки вона є продовженням стратегічного курсу у напрямку створення ефективних та прозорих державних підприємств на основі міжнародно визнаних стандартів корпоративного управління.
Зазначається, що корпоративна реформа і наявність незалежних наглядових рад, які обрані на прозорому конкурсі, є важливим, аби повністю прибрати корупційну складову в роботі стратегічних державних підприємств. Вдосконалення управління державними підприємствами сприятиме підвищенню конкурентноспроможності, а також допоможе зміцнити державні фінансви.
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