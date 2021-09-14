Костел Святого Миколая в Києві почнуть відновлювати у жовтні: зібрали 15,7 млн грн
Реставрацію костелу Святого Миколая в Києві, де сталася пожежа, розпочнуть в середині жовтня
Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики.
Зазначається, що наразі костел має попередній висновок ДСНС, але ще потрібно отримати висновок Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
"Після того буде проведено експертизу аварійного стану, що стане підставою для складання проектно-кошторисної документації. З урахуванням мінімальних термінів отримання всіх належних висновків експертів, роботи в костелі розпочнуться в середині жовтня", - заявили в Мінкульті.
Так, станом на 17:00 14 вересня на рахунку Національного будинку органної та камерної музики України 15,7 млн грн.
- Нагадаємо, що у Києві ввечері, 3 вересня, загорівся Костел святого Миколая.
- 4 вересня міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко оголосив про збір коштів на відновлення костелу Святого Миколая, який постраждав внаслідок пожежі.
- Згодом, президент Володимир Зеленський поставив уряду завдання забезпечити проведення реставрації у костелі Святого Миколая у Києві.
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