Костел Святого Миколая в Києві почнуть відновлювати у жовтні: зібрали 15,7 млн грн

Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики.

Зазначається, що наразі костел має попередній висновок ДСНС, але ще потрібно отримати висновок Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

"Після того буде проведено експертизу аварійного стану, що стане підставою для складання проектно-кошторисної документації. З урахуванням мінімальних термінів отримання всіх належних висновків експертів, роботи в костелі розпочнуться в середині жовтня", - заявили в Мінкульті.

Так, станом на 17:00 14 вересня на рахунку Національного будинку органної та камерної музики України 15,7 млн грн.





Нагадаємо, що у Києві ввечері, 3 вересня, загорівся Костел святого Миколая.

4 вересня міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко оголосив про збір коштів на відновлення костелу Святого Миколая, який постраждав внаслідок пожежі.

Згодом, президент Володимир Зеленський поставив уряду завдання забезпечити проведення реставрації у костелі Святого Миколая у Києві.

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