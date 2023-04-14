Костянтин Жеваго привітав українців з Великоднем
Дорогі українці!
У цей складний для нашої країни час бажаю нам усім якнайшвидшої перемоги та мирного неба над головою. Дякую Збройним Силам України, силам територіальної оборони, медикам, волонтерам та всім тим, завдяки кому ми маємо змогу зустріти світле свято Великодня. І віддаю шану полеглим за нашу країну героям.
Нехай цей день наповнить ваші серця радістю, спокоєм, любов'ю та надією на світле мирне майбутнє. Бажаю вам сил та витримки для подолання життєвих перешкод, а також злагоди та щастя в особистому житті. Нехай всі ваші мрії та задуми здійсняться, а благодать Всевишнього принесе вам здоров'я та добробут.
Я вірю, що в цей Великдень кожна родина зможе бути разом. І нехай це особливе свято подарує чудо кожному, хто на нього сподівається.
Христос Воскрес! Воістину Воскрес!
З повагою Костянтин Жеваго
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