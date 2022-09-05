"Котики ЗСУ": ілюстратор Сашко Ком’яхов створив військовий стікерпак для месенджерів Telegram та Signal
Графік та ілюстратор Сашко Комяхов створив набір тематичних військових стікерів для месенджерів Telegram, VIber та Signal
Стікерпак має назву “Котики ЗСУ” та в цілому обігрує тематику котів в різних войовничих образах.
“ЗСУ - це наші котики. Не всім подобаються таке порівняння, але ми в стікерах намагались показати різні характери. Котики це не завжди щось няшне - вони можуть бути теж злі й войовничі” - говорить Сашко.
Стікерпак вже доступний для користування в месенджерах Telegram, VIber та Signal.
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