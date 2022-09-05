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Головна Культура "Котики ЗСУ": ілюстратор Сашко Ком’яхов створив військовий стікерпак для месенджерів Telegram та Signal

"Котики ЗСУ": ілюстратор Сашко Ком’яхов створив військовий стікерпак для месенджерів Telegram та Signal

5 вересня, 2022 понедiлок
17:33
Культура на фото: стікерпак" Котики"

Графік та ілюстратор Сашко Комяхов створив набір тематичних військових стікерів для месенджерів Telegram, VIber та Signal

Стікерпак має назву “Котики ЗСУ” та в цілому обігрує тематику котів в різних войовничих образах.

“ЗСУ - це наші котики. Не всім подобаються таке порівняння, але ми в стікерах намагались показати різні характери. Котики це не завжди щось няшне - вони можуть бути теж злі й войовничі” - говорить Сашко.

Стікерпак вже доступний для користування в месенджерах Telegram, VIber та Signal.

Україна
війна з Росією
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