"Котики ЗСУ": ілюстратор Сашко Ком’яхов створив військовий стікерпак для месенджерів Telegram та Signal

Стікерпак має назву “Котики ЗСУ” та в цілому обігрує тематику котів в різних войовничих образах.

“ЗСУ - це наші котики. Не всім подобаються таке порівняння, але ми в стікерах намагались показати різні характери. Котики це не завжди щось няшне - вони можуть бути теж злі й войовничі” - говорить Сашко.

Стікерпак вже доступний для користування в месенджерах Telegram, VIber та Signal.