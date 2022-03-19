Кожна заява європейських політиків про відмову від безпольотної зони заохочує РФ до масових вбивств в Україні, - Подоляк

Про це Подоляк написав у twitter.

Таким чином він відреагував на нову заяву міністра оборони Німеччини Крістіни Ламбрехт, що НАТО не створюватиме безпольотної зони над Україною.

"Міністр Ламбрехт знову сказала, що НАТО не втрутиться у конфлікт і не створить безпольотну зону. Над Україною. Вбивчо. Кожна така заява європейських політиків заохочує РФ до масових вбивств в Україні. Не хочете називати війну війною і боїтеся Путіна, то хоч не робіть провокаційних заяв", - написав Подоляк.



Нагадаємо, 4 березня президент України Володимир Зеленський заявив, що через небажання запроваджувати безпольотну зону, НАТО дало зелене світло для подальшого бомбардування українських міст.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb