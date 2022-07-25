Країни Заходу бояться розпаду Російської Федерації, - дипломат Чалий

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".



"Росія повторює шлях СРСР. Просто їх, на жаль, ще намагаються зберегти. Країни Заходу не хочуть розпаду Російської Федерації. А точніше, бояться розпаду РФ, бо не знають, що далі робити. Зокрема, де брати дешевий газ. Ніхто не уявляє собі світ не без Росії, а без дешевих енергоресурсів та людських ресурсів", - пояснив Чалий.



Дипломат впевнений, що Росія почне розвиватись тільки тоді, коли розпадеться на частини.



"Росія змінить свій курс тільки тоді, коли розпадеться. Нам же потрібно зміцнювати власну безпеку. Оскільки ми не зможемо втримати цю орду, яка б вона не була, якщо не будемо в системі колективної оборонної безпеки. Також слід врахувати той факт, що коли Росія почне розвалюватись, то біженці підуть на нашу територію. До цього потрібно готуватись", - додав він.



4 липня начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що падіння режиму Володимира Путіна можливе через невдоволення російської еліти його політикою або внаслідок розпаду РФ на кілька держав