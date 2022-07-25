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Головна війна з Росією Країни Заходу бояться розпаду Російської Федерації, - дипломат Чалий
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Країни Заходу бояться розпаду Російської Федерації, - дипломат Чалий

25 липня, 2022 понедiлок
15:13
війна з Росією На фото лідери країн G7

Надзвичайний і Повноважний посол України у США 2015-2019 рр. Валерій Чалий переконаний, що Російська Федерація повторить долю СРСР

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"Росія повторює шлях СРСР. Просто їх, на жаль, ще намагаються зберегти. Країни Заходу не хочуть розпаду Російської Федерації. А точніше, бояться розпаду РФ, бо не знають, що далі робити. Зокрема, де брати дешевий газ. Ніхто не уявляє собі світ не без Росії, а без дешевих енергоресурсів та людських ресурсів", - пояснив Чалий.

Дипломат впевнений, що Росія почне розвиватись тільки тоді, коли розпадеться на частини.

"Росія змінить свій курс тільки тоді, коли розпадеться. Нам же потрібно зміцнювати власну безпеку. Оскільки ми не зможемо втримати цю орду, яка б вона не була, якщо не будемо в системі колективної оборонної безпеки. Також слід врахувати той факт, що коли Росія почне розвалюватись, то біженці підуть на нашу територію. До цього потрібно готуватись", - додав він.

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