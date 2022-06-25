"Красава!" Чорні запорожці з першого пострілу гранатометом знищили ворожий танк
Українські військові із 72-ї бригади імені Чорних запорожців показали, як знищили танк окупантів із першого пострілу гранатометом
Відео опублікувала пресслужба підрозділу у Telegram.
""Мєлкій давай танк!" А він взяв і дав по танку. Південний напрямок, знищення російського панцирника. Красиво працює піхота, гарний результат", - йдеться у повідомленні.
У відео один із бійців гранатометом знищив танк окупантів.
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