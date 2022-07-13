Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Він стверджує, що так комахи мстять за Маріуполь.

"Саме звідси були літаки, що скинули бомби на наш Драмтеатр і пологовий будинок. Так от, прямо зараз це прокляте місто під атакою "бойової української сарани". Просто навала, з якою нічого не можуть зробити. Сама природа мстить за Маріуполь...", - написав Андрющенко і опублікував відео атаки комах.

За даними російських ЗМІ, на даний момент виявили 89 осередків поширення сарани на площі 2,5 тисячі гектарів. Відзначається, що комахи вже знищили 1,5 тис га посівів росіян.

У пресслужбі адміністрації Приморсько-Охтарського району Краснодарського краю РФ місцевим журналістам повідомили, що фіксується зростання кількості саранчі у декількох населених пунктах та запевнили, що вже проводили хімічну обробку узбіччя доріг, країв полів із сільськогосподарськими культурами.

Чиновники визнають, що не можуть ефективно боротися з нашестям комах через "воєнну" заборону на застосування авіації.

"Фермерам доводиться застосовувати самохідні обприскувачі, яких у районі кілька штук, оскільки застосування авіації тимчасово заборонено", – додали в адміністрації.

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