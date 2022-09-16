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Кремль удвічі посилив приховану мобілізацію через поразку на Харківщині, - ISW

16 вересня, 2022 п'ятниця
09:42
війна з Росією окупанти

У Чечні почали закликати до "самомобілізації", щоб довести свою готовність допомогти Росії, кажуть аналітики

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Експерти зазначають, що через контрнаступальні дії України на Харківщині, Росія вимушена удвічі посилити приховану мобілізацію. Для цього вони залучають окремих державних діячів і пропагандистів. Зокрема, голова Чечні Рамзан Кадиров замість міноборони РФ взяв на себе обов'язок проводити загальноросійське вербування народу до армії Росії.

Він закликав не чекати воєнного стану та "самомобілізуватися" громадян РФ з кожної окремої республіки. Його виступ підтримали кілька губернаторів Росії, а також пропагандистка Маргарита Сімоньян. Також "голова" тимчасово окупованого Криму Сергій Аксьонов оголосив про формування на півострові двох окремих добробатів.

За словами Інституту вивчення війни, заклики до "самомобілізації" викликають в окремих республіках негативну реакцію. Так, у Бурятії, Калмикії, Туві та Якутії почали висловлювати відкрите невдоволення висловлюванням Кремля щодо вербування за етнічною ознакою.

Також аналітики повідомляють, що російська влада, імовірно, вивела свої сили з колишніх радянських республік, щоб перекинути їх на війну в Україну. Так, близько 1500 російських військовослужбовців перевели з Таджикистану в Україну з початку повномасштабного вторгнення. Зазначають, що планують перекинути ще 600. Крім того, виведення військ спостерігалося з Киргизстану та Вірменії для поповнення російських військ. Це, імовірно, послабило вплив Кремля на низку країн-колишніх членів Радянського союзу та теперішніх членів ОДКБ (Організації договору про колективну безпеку).

Зазначається, що українські війська продовжують контрнаступальні дії на Сході України та посилюють тиск на російські позиції. Зокрема наступальні дії продовжуються на Харківщині, півночі Луганщини та сході Донеччини.

  • Раніше Інститут вивчення війни повідомив, що у російської війни проти України почало з'являтися нове обличчя - засновник ПВК Вагнера Євген Пригожин.

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