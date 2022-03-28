Кремль використовує питання мови як інструмент для просування своєї пропаганди, - політологиня

Таку думку вона висловила в ефірі Еспресо.TV



“В будь-якому випадку нам потрібно буде говорити з росіянами. І, на жаль, говорити, через такі інструменти як медіа. Щодо переговорів України та Росії, то потрібно розуміти, що деякі моменти повинні виконувати обидві сторони.” - вважає Константинова



Політологиня вважає, що питання російської мови, на якому наголошує Росія є одним із інструментів для просування російських наративів





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“Мова для Кремля є інструментом для просування власних наративів. Нарівні з енергетичним, росіяни будуть впливати саме через ці інструменти. Я не вважаю, що до цього в нас була якась проблема з російськомовним населенням. Ми живемо в ліберальному суспільстві і можемо розмовляти будь-якою мовою.” - додала КонстантиноваНа думку політологині, українська ліберальність сприймається у Москві як слабкість.“З мови потрібно починати. Потрібно говорити не лише про стратегічні плани. Оскільки, мова для РФ була, є і буде інструментом для просування власної пропаганди.” - додала Константинова