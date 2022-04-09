Про це повідомляє BBC.

"Координація між командними центрами була справді поганою, – сказав ВВС чиновник одного із західних силових відомств, - оскільки російські війська ніколи не навчалися працювати таким чином". Операціями, спрямованими на кращу координацію, зараз керує командувач Південного військового округу – це, як повідомляється, генерал Олександр Дворніков.

"Цей командир має великий досвід російських операцій у Сирії. Тож ми очікуємо покращення загального командування та управління", – сказало джерело ВВС.

Західні експерти заявили, що бачать поетапне відправлення нових сил на Донбас, а не зупинку, щоб дозволити силам належним чином перегрупуватися.

"Є напруженість між військовою логікою правильного налаштування збройних сил для активізації російської операції на Донбасі, потенційного використання відповіднішої тактики та здобуття певних уроків із катастрофічних операцій", – вважає один з експертів.

Вважають, що Росія має трохи менше 100 батальйонних тактичних груп, які годяться операцій, після того, як були відновлені після боїв. Це була б "значна" російська сила, але фахівці на Заході вважають, що російська тактика була такою, що навіть з кількісною перевагою їх стримувала менша кількість українських підрозділів, які діяли набагато розумніше.

"Якщо Росія не зможе змінити свою тактику і не буде набагато ефективнішою у використанні всіх інструментів на свою користь, якщо їй це не вдасться зробити, тоді дуже важко чекати успіху навіть у цих обмежених цілях, які вони ставлять", - сказав чиновник.



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