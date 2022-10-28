Про це повідомляє New York Post.

Детективи закінчили розслідування та дійшли висновку, що кримінальні звинувачення до певних людей можуть бути неминучими.

"Сьогодні окружний прокурор Мері Кармак-Олтвіс отримала звіт шерифа округу Санта-Фе про розслідування інциденту на знімальному майданчику "Іржі", - зазначено в електронному листі Гізера Брюера, речника головного прокурора Санта-Фе.

Окружна прокуратура та команда слідчих і прокурорів почнуть ретельний аналіз інформації та доказів, щоб ухвалити рішення щодо висунення звинувачень.

Під час слідства Алек Болдвін неодноразово заперечував, що вистрілив із пістолета, який був у нього в руках під час репетиції. Потім він заявив, що вистрілив із нього випадково. Згідно з нещодавнім звітом судово-медичної експертизи ФБР, вогнепальна зброя не могла вистрілити без натискання на курок.

На ранчо Бонанза-Крік під час зйомок вестерну "Іржа" у 2021 році Алек Болдвін поранив з вогнепальної зброї операторку Галину Гатчинс. Врятувати її не вдалося.

Пізніше актор заявив, що не натискав на спусковий гачок пістолета та не розуміє, яким чином бойовий патрон міг потрапити на знімальний майданчик.

Родина операторки Галини Гатчинс подала позов проти актора Алека Болдвіна.

У вересня 2022 року у прокуратурі повідомили, що можуть висунути Болдвіну обвинувачення у вбивстві Галини Гатчинс, що сталося на знімальному майданчику.

6 жовтня Алек Болдвін досяг мирової угоди з сім'єю української операторки Галини Гатчинс

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