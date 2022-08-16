"Кримський міст образився на склад, адже знову обрали не його": як соцмережі відреагували на вибухи й детонацію боєприпасів поблизу окупованого Джанкоя
Мережа відреагувала на вибухи на складні боєприпасів в окупованому Криму, які пролунали вранці 16 серпня
Поки у Майському горить склад боєприпасів, а у Джанкої – електрична підстанція, українці вправляють у дотепності у соцмережах. Еспресо.TV зібрав найцікавіші реакції українців на нову "бавовну" у Криму.
Користувачі не можуть дочекатись, коли нарешті хтось "закурить" на Кримському мосту. "Кримський міст образився на склад у Майському, бо знову обрали не його" – це один з найпопулярніших дописів сьогодні.
"У Джанкої курять з самого ранку", пише очільник Всеукраїнського народного контролю Андрій Мисик.
"Операція "демілітаризація" у ювелірному стилі ЗСУ продовжиться до повної деокупації українських територій. Наші воїни - кращі спонсори гарного настрою. Крим - це Україна", - написав керівник Офісу президента України Андрій Ярмак.
У спільноті Крим SOS обирають варіанти, як у РФ пояснюватимуть причини "бавовни".
І варіанти відповідей:
- У Джанкойському районі окупованого Росією Криму вранці 16 серпня було чути вибухи і видно чорний дим. У міноборони Росії підтвердили вибухи на складі із боєприпасами.
- Рівно за тиждень дот того, 9 серпня пролунали вибухи в районі авіабази росіян у Новофедорівці, на півострові почали евакуацію мешканців у Сакському районі. Місцеві повідомляли про велику кількість автомобілів швидкої допомоги, які їдуть до Новофедорівки з Євпаторії. Очевидці чули серію вибухів, схожих на детонацію боєприпасів.
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