Поки у Майському горить склад боєприпасів, а у Джанкої – електрична підстанція, українці вправляють у дотепності у соцмережах. Еспресо.TV зібрав найцікавіші реакції українців на нову "бавовну" у Криму.

Користувачі не можуть дочекатись, коли нарешті хтось "закурить" на Кримському мосту. "Кримський міст образився на склад у Майському, бо знову обрали не його" – це один з найпопулярніших дописів сьогодні.

"У Джанкої курять з самого ранку", пише очільник Всеукраїнського народного контролю Андрій Мисик.

"Операція "демілітаризація" у ювелірному стилі ЗСУ продовжиться до повної деокупації українських територій. Наші воїни - кращі спонсори гарного настрою. Крим - це Україна", - написав керівник Офісу президента України Андрій Ярмак.

У спільноті Крим SOS обирають варіанти, як у РФ пояснюватимуть причини "бавовни".

І варіанти відповідей:

У Джанкойському районі окупованого Росією Криму вранці 16 серпня було чути вибухи і видно чорний дим. У міноборони Росії підтвердили вибухи на складі із боєприпасами.

Рівно за тиждень дот того, 9 серпня пролунали вибухи в районі авіабази росіян у Новофедорівці, на півострові почали евакуацію мешканців у Сакському районі. Місцеві повідомляли про велику кількість автомобілів швидкої допомоги, які їдуть до Новофедорівки з Євпаторії. Очевидці чули серію вибухів, схожих на детонацію боєприпасів.