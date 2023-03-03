Про це і не тільки світові ЗМІ писали 3 березня:

The New York Times:

Видання публікує невеликий репортаж із Вугледара, який відвідала журналістка та поспілкувалася з українськими військовими. Вона розповідає про їхні воєнні будні, звички та способи переживати холод. Українські солдати тут щодня стикаються з танковими боями, втратами та артилерійськими обстрілами. На артилерійській позиції солдати чотири дні живуть в окопах, а потім чотири дні – у покинутому будинку в селі, віддаленому від лінії фронту. Вони зігріваються термобілизною та маленькими пакетами з хімікатами, які кладуть у черевики. Тим часом Любов Скрипальова, яка куховарить для воїнів, дбає про те, аби незалежно від наявності електроенергії, вони мали щоранку теплу їжу. Більшість солдатів кажуть, що вони звикли до холоду, а от бруд і сирість створюють більше труднощів.

Канцлер Німеччини Шольц відвідує Вашингтон на тлі занепокоєння щодо війни в Україні, пише NYT. Під час дводенного візиту до Вашингтона для зустрічі з президентом Байденом канцлер Німеччини Олаф Шольц хоче одразу перейти до справи. Багато кого в Берліні цікавить питання, що саме це за справа. Прес-секретарі пана Шольца кажуть, що стриманий характер подорожі є "винятком", але підкреслюють, що це не відображає якоїсь серйозної ситуації, а лише є "робочим фокусом" візиту.

Тим часом Блінкен запевняє Україну в підтримці США через день після зустрічі з міністром закордонних справ Росії. У п'ятницю він запевнив свого українського колегу в "незмінній підтримці Сполученими Штатами України" і обговорив з ним коротку особисту розмову, яку мав днем раніше з Лавровим.

Медіа також пише про нову військову допомогу від США у розмірі $400 доларів, акцентуючи на тому, що вона включатиме високоточні ракети. Сполучені Штати нададуть Україні більше високоточних ракет і додаткових боєприпасів, щоб допомогти поповнити те, що офіційні особи називають небезпечно низьким рівнем артилерійських запасів Києва. Новий пакет допомоги також включає додаткові боєприпаси для 109 бойових машин Бредлі, які Америка пообіцяла надати в січні і які почали прибувати в Україну минулого місяця, а також гаубичні снаряди, підривні боєприпаси для розмінування, запасні частини і польове спорядження.

Білорусь засудила нобелівського лауреата миру Алеся Біляцького до 10 років ув'язнення. Він перебуває у в’язниці з моменту свого арешту в липні 2021 року. Це затримання багато хто сприйняв як частину масового та жорстокого придушення інакомислення, яке розгорнулося по всій Білорусі після масових вуличних протестів у 2020 році.

The Washington Post:

У новинах про Україну WP також акцентує на зустрічі Байдена та Шольца. Джон Кірбі повідомив, що під час візиту вони обговорюватимуть зокрема деталями своїх останніх зустрічей із Володимиром Зеленським. Приділяє й увагу ситуації навколо Бахмуту, якій присвячує ще два матеріали.

Один із них – чому Росія й Україна воюють за Бахмут. Росія обстрілювала місто понад сім місяців, перетворюючи його на обвуглене та понівечене місто-привид. Окупанти посилають хвилю за хвилею солдатів і найманців групи Вагнера на українські позиції, завдаючи їм великих втрат. Кілька разів, коли російські війська наближалися, Бахмут опинявся на межі. Але упродовж місяців українські бійці стоять на своїх позиціях. До війни Бахмут був здебільшого відомий як центр соляної промисловості. Але невпинна боротьба за контроль над містом, яке, на думку аналітиків, не має великого стратегічного значення, перетворила його на гасло і політичне поле бою для обох сторін.

Ще один повідомляє про сучасну ситуацію у Бахмуті: запеклі бої тривають, росіяни обстрілюють місто всім, чим можуть, та наступають, проте українські підрозділи тримаються. Українські сили все ще контролюють Бахмут і не отримували наказу про відступ, всупереч новим заявам Пригожина про те, що російські війська "практично оточили" місто, які пролунали в п'ятницю.

The Guardian:

Тема Бахмута зачіпає і Guardian, видання публікує заяву Пригожина, який закликає Зеленського покинути "оточений" Бахмут. Ватажок ПВК "Вагнер" заявив, що його бійці "практично оточили" Бахмут, а під українським контролем залишається лише одна дорога. Разом із тим його заяви не мають підтвердження. Ситуація у місті нестабільна. На тлі поширення припущень, що українські захисники готуються до відступу, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що в боях за Бахмут його захисники завдали втрат російським нападникам у співвідношенні 7:1. "Там важко, але не забувайте, що щодня наші хлопці і дівчата сотнями відправляють їх туди, куди вони повинні йти, враховуючи, що вони прийшли сюди вбивати нас", – цитує його медіа.

Ще один матеріал присвячений Куп'янську, з якого російські війська були витіснені у вересні, проте зараз удари посилилися. Guardian ділиться коментарями мешканців, які залишилися у місті, здебільшого це літні люди. "Звуки артилерійських пострілів розкочувалися по неглибокій улоговині, в якій стоїть місто: чотири-п'ять снарядів на хвилину, а іноді й більше, випускали як українські, так і російські артилерійські команди. Здебільшого снаряди падали далеко, але іноді вони падали на місто", – пише видання. Мешканці бояться, що його чекає доля Вугледара й Бахмута, які майже вщент зруйновані боями.

Politico:

Медіа публікує матеріал про закономірність російської жорстокості на території України, наголошуючи, що путінські війська використовують воєнні злочини та тортури, щоб стерти українську ідентичність. Бізнесмена і волонтера з доставки їжі із Херсона росіяни ув'язнили на 54 дні. Намагаючись зламати його, вони катували його електричним струмом і змушували називати себе нацистом. Також ув'язнених змушували читати проросійську літературу в одиночних камерах, їм часто не говорили, як довго триватиме їхнє ув'язнення і що відбувається за стінами в'язниці. Слідчі виявили на стінах камер проросійські гасла, вірші та пісні. За всіма цими зловживаннями стоїть холодний розрахунок – бажання викорінити українську ідентичність, переконані у Politico.

CNN:

Генеральний прокурор США Меррік Гарланд здійснив неоголошений візит до України. Гарланд "провів кілька зустрічей і підтвердив нашу рішучість притягнути Росію до відповідальності за злочини, скоєні в ході її несправедливого і неспровокованого вторгнення проти суверенного сусіда", – цитують CNN.

Речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі вважає, що Китай все ще може піти на ескалацію і надати летальну військову допомогу Росії.

Видання також повідомляє про поточну ситуацію на фронті, зокрема про запеклі бої за Бахмут. Але не оминає й інші гарячі точки. Спираючись на повідомлення військових, вони пишуть, що російські війська відкрили артилерійський вогонь поблизу Лиману, що на північ від Бахмута, а також по інших населених пунктах Донецької області. Також повідомляється про обстріли поблизу міста Куп'янськ Харківської області, Кремінної та Білогорівки Луганської області.

BBC:

Росія намагається знову захопити Куп'янськ, тому українська влада заявила, що сім'ї з дітьми та люди з обмеженою мобільністю повинні виїхати з міста. Через постійні обстріли з боку російських військ залишатися там їм вкрай небезпечно. Військові повідомили, що наразі у Куп'янську та прилеглих районах зареєстровано 812 дітей, а також 724 особи з інвалідністю.

Gazeta Wyborcza:

"Група Вагнера заявляє про оточення Бахмута. Українська армія заявляє, що відправить туди підкріплення", – пише "Виборча". Видання також розбирає відео Пригожина, зазначаючи, що воно зняте за 7 км від Бахмута в селі Парасківка, про захоплення якої ворог повідомляв ще 22 лютого.

Тим часом біженців з України, які живуть у центрах і пунктах допомоги в Польщі, лякає необхідність платити за перебування там. "Це не ті почуття, які повинні асоціюватися з допомогою і прийняттям допомоги. Встановлення відплати - це заперечення допомоги", – переконаний викладач міграції та ісламофобії в Ягеллонському університеті доктор Кароль Вільчинський.