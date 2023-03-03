Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ про Україну Криваві бої за Бахмут, Байден та Шольц обговорюють Україну, а нова допомога США включатиме високоточні ракети. Світові ЗМІ про Україну 3 березня
Огляд

Криваві бої за Бахмут, Байден та Шольц обговорюють Україну, а нова допомога США включатиме високоточні ракети. Світові ЗМІ про Україну 3 березня

Андріана Стахів
3 березня, 2023 п'ятниця
21:59
Світ про Україну світ, міжнародний огляд

У фокусі міжнародних видань 3 березня – криваві бої за Бахмут, Байден та Шольц, які обговорюють Україну, а також нова військова допомога від США, яка включатиме високоточні ракети

Про це і не тільки світові ЗМІ писали 3 березня: 

The New York Times:

Видання публікує невеликий репортаж із Вугледара, який відвідала журналістка та поспілкувалася з українськими військовими. Вона розповідає про їхні воєнні будні, звички та способи переживати холод. Українські солдати тут щодня стикаються з танковими боями, втратами та артилерійськими обстрілами. На артилерійській позиції солдати чотири дні живуть в окопах, а потім чотири дні – у покинутому будинку в селі, віддаленому від лінії фронту. Вони зігріваються термобілизною та маленькими пакетами з хімікатами, які кладуть у черевики. Тим часом Любов Скрипальова, яка куховарить для воїнів, дбає про те, аби незалежно від наявності електроенергії, вони мали щоранку теплу їжу. Більшість солдатів кажуть, що вони звикли до холоду, а от бруд і сирість створюють більше труднощів.

Канцлер Німеччини Шольц відвідує Вашингтон на тлі занепокоєння щодо війни в Україні, пише NYT. Під час дводенного візиту до Вашингтона для зустрічі з президентом Байденом канцлер Німеччини Олаф Шольц хоче одразу перейти до справи. Багато кого в Берліні цікавить питання, що саме це за справа. Прес-секретарі пана Шольца кажуть, що стриманий характер подорожі є "винятком", але підкреслюють, що це не відображає якоїсь серйозної ситуації, а лише є "робочим фокусом" візиту.

Тим часом Блінкен запевняє Україну в підтримці США через день після зустрічі з міністром закордонних справ Росії. У п'ятницю він запевнив свого українського колегу в "незмінній підтримці Сполученими Штатами України" і обговорив з ним коротку особисту розмову, яку мав днем раніше з Лавровим.

Медіа також пише про нову військову допомогу від США у розмірі $400 доларів, акцентуючи на тому, що вона включатиме високоточні ракети. Сполучені Штати нададуть Україні більше високоточних ракет і додаткових боєприпасів, щоб допомогти поповнити те, що офіційні особи називають небезпечно низьким рівнем артилерійських запасів Києва. Новий пакет допомоги також включає додаткові боєприпаси для 109 бойових машин Бредлі, які Америка пообіцяла надати в січні і які почали прибувати в Україну минулого місяця, а також гаубичні снаряди, підривні боєприпаси для розмінування, запасні частини і польове спорядження.

Білорусь засудила нобелівського лауреата миру Алеся Біляцького до 10 років ув'язнення. Він перебуває у в’язниці з моменту свого арешту в липні 2021 року. Це затримання багато хто сприйняв як частину масового та жорстокого придушення інакомислення, яке розгорнулося по всій Білорусі після масових вуличних протестів у 2020 році.

The Washington Post:

У новинах про Україну WP також акцентує на зустрічі Байдена та Шольца. Джон Кірбі повідомив, що під час візиту вони обговорюватимуть зокрема деталями своїх останніх зустрічей із Володимиром Зеленським. Приділяє й увагу ситуації навколо Бахмуту, якій присвячує ще два матеріали.

Один із них – чому Росія й Україна воюють за Бахмут. Росія обстрілювала місто понад сім місяців, перетворюючи його на обвуглене та понівечене місто-привид. Окупанти посилають хвилю за хвилею солдатів і найманців групи Вагнера на українські позиції, завдаючи їм великих втрат. Кілька разів, коли російські війська наближалися,  Бахмут  опинявся на межі. Але упродовж місяців українські бійці стоять на своїх позиціях. До війни Бахмут був здебільшого відомий як центр соляної промисловості. Але невпинна боротьба за контроль над містом, яке, на думку аналітиків, не має великого стратегічного значення, перетворила його на гасло і політичне поле бою для обох сторін.

Ще один повідомляє про сучасну ситуацію у Бахмуті: запеклі бої тривають, росіяни обстрілюють місто всім, чим можуть, та наступають, проте українські підрозділи тримаються. Українські сили все ще контролюють Бахмут і не отримували наказу про відступ, всупереч новим заявам Пригожина про те, що російські війська "практично оточили" місто, які пролунали в п'ятницю.

The Guardian: 

Тема Бахмута зачіпає і Guardian, видання публікує заяву Пригожина, який закликає Зеленського покинути "оточений" Бахмут. Ватажок ПВК "Вагнер" заявив, що його бійці "практично оточили" Бахмут, а під українським контролем залишається лише одна дорога. Разом із тим його заяви не мають підтвердження. Ситуація у місті нестабільна. На тлі поширення припущень, що українські захисники готуються до відступу, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що в боях за Бахмут його захисники завдали втрат російським нападникам у співвідношенні 7:1. "Там важко, але не забувайте, що щодня наші хлопці і дівчата сотнями відправляють їх туди, куди вони повинні йти, враховуючи, що вони прийшли сюди вбивати нас", – цитує його медіа.

Ще один матеріал присвячений Куп'янську, з якого російські війська були витіснені у вересні, проте зараз удари посилилися. Guardian ділиться коментарями мешканців, які залишилися у місті, здебільшого це літні люди. "Звуки артилерійських пострілів розкочувалися по неглибокій улоговині, в якій стоїть місто: чотири-п'ять снарядів на хвилину, а іноді й більше, випускали як українські, так і російські артилерійські команди. Здебільшого снаряди падали далеко, але іноді вони падали на місто", – пише видання. Мешканці бояться, що його чекає доля Вугледара й Бахмута, які майже вщент зруйновані боями.

Politico:

Медіа публікує матеріал про закономірність російської жорстокості на території України, наголошуючи, що путінські війська використовують воєнні злочини та тортури, щоб стерти українську ідентичність. Бізнесмена і волонтера з доставки їжі із Херсона росіяни ув'язнили на 54 дні. Намагаючись зламати його, вони катували його електричним струмом і змушували називати себе нацистом. Також ув'язнених змушували читати проросійську літературу в одиночних камерах, їм часто не говорили, як довго триватиме їхнє ув'язнення і що відбувається за стінами в'язниці. Слідчі виявили на стінах камер проросійські гасла, вірші та пісні. За всіма цими зловживаннями стоїть холодний розрахунок – бажання викорінити українську ідентичність, переконані у Politico.

CNN:

Генеральний прокурор США Меррік Гарланд здійснив неоголошений візит до України. Гарланд "провів кілька зустрічей і підтвердив нашу рішучість притягнути Росію до відповідальності за злочини, скоєні в ході її несправедливого і неспровокованого вторгнення проти суверенного сусіда", – цитують CNN.

Речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі вважає, що Китай все ще може піти на ескалацію і надати летальну військову допомогу Росії.

Видання також повідомляє про поточну ситуацію на фронті, зокрема про запеклі бої за Бахмут. Але не оминає й інші гарячі точки. Спираючись на повідомлення військових, вони пишуть, що російські війська відкрили артилерійський вогонь поблизу Лиману, що на північ від Бахмута, а також по інших населених пунктах Донецької області. Також повідомляється про обстріли поблизу міста Куп'янськ Харківської області, Кремінної та Білогорівки Луганської області.

BBC:

Росія намагається знову захопити Куп'янськ, тому українська влада заявила, що сім'ї з дітьми та люди з обмеженою мобільністю повинні виїхати з міста. Через постійні обстріли з боку російських військ залишатися там їм вкрай небезпечно. Військові повідомили, що наразі у Куп'янську та прилеглих районах зареєстровано 812 дітей, а також 724 особи з інвалідністю.

Gazeta Wyborcza:

"Група Вагнера заявляє про оточення Бахмута. Українська армія заявляє, що відправить туди підкріплення", – пише "Виборча". Видання також розбирає відео Пригожина, зазначаючи, що воно зняте за 7 км від Бахмута в селі Парасківка, про захоплення якої ворог повідомляв ще 22 лютого.

Тим часом біженців з України, які живуть у центрах і пунктах допомоги в Польщі, лякає необхідність платити за перебування там. "Це не ті почуття, які повинні асоціюватися з допомогою і прийняттям допомоги. Встановлення відплати - це заперечення допомоги", – переконаний викладач міграції та ісламофобії в Ягеллонському університеті доктор Кароль Вільчинський.

Світ
Читайте також:
2 березня, 2023 четвер
Путін зрозумів, що воєнної перемоги не отримає, - дипломат Огризко
Автор Марина Данилюк-Ярмолаєва
2 березня, 2023 четвер
Не стати Орбаном. Яке найбільше випробування Зеленського, окрім війни
Олег Дерипаска
2 березня, 2023 четвер
Російський олігарх Дерипаска про економіку РФ: грошей немає, інвестицій не буде, треба скоротити держапарат і силовиків
Київ
+3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.4
    Купівля 38.4
    Продаж 39.3
  • EUR
    Купівля 40.22
    Продаж 41.24
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
3 березня
22:18
Володимир Зеленський
Зеленський: Ми збираємо максимальну підтримку для трибуналу щодо агресії Росії проти України
22:10
ЄС запровадить проти Китаю санкції, якщо він постачатиме зброю в РФ, - Reuters
22:10
Сербія
Глава МЗС Сербії Дачич заперечив заяву Москви про постачання боєприпасів Україні
21:56
кадирівці
Росіяни завжди забирають тіла вбитих кадирівців з поля бою, - Нацгвардія
21:43
Сумщина, ракетний удар
Росіяни завдали 121 удар по Сумщині за день. Є руйнування і жертви
21:25
Нікополь
Понад 100 снарядів за день: ворог обстріляв Нікопольщину з важкої артилерії та РСЗВ
21:16
Севастополь
Майже половина тимчасово окупованого Севастополя залишилася без світла
21:07
Литва
У Литві вирішили не карати росіян, які забруднили паркан посольства РФ червоною фарбою
21:03
Володимир Зеленський
"Помста не здатна зробити того, що може право". Зеленський заявив, що Путін і його спільники мають отримати справедливі вироки
20:50
повітряна тривога
Не боїться "блекауту". У Києві встановлюють нову систему сповіщення про загрози
20:30
Дмитро Кулеба
До коаліції, яка підтримує створення спецтрибуналу для РФ, входять вже 29 країн, - Кулеба
20:24
Енергетика
Україна до наступного опалювального сезону посилить захист енергосистеми, - Шмигаль
20:18
Мелітополь
Окупанти "нарекли" Мелітополь "центром" Запорізької області
20:06
OPINION
Ігор Гулик
Бухарест-2008 наздогнав Меркель
20:00
Огляд
Перемога України
Переможні новини 373-го дня війни: 101 гусеничний броньовик від волонтерів, конфісковані активи РФ та збитий СУ-34 РФ
20:00
Огляд
Ярослав Амосов (ліворуч) та Логан Сторлі, змішані єдиноборства
Новий тренер збірної та фантастична перемога Амосова: огляд найголовніших подій українського спорту за тиждень
19:58
білоруські та російські військові
Військові навчання Росії та Білорусі знову продовжили
19:55
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн
ЄС передасть Україні понад 5 тис. сонячних панелей
19:53
Україна використовує керовані ракети власного виробництва з більшою дальністю, ніж HIMARS, - Національна асоціація ОПК України
19:47
Сергій Ребров
Арабський клуб Реброва не продав "Шахтарю" бразильського футболіста, - ЗМІ
19:32
Рамзан Кадиров
Кадиров, імовірно, має серйозні проблеми зі здоров'ям, - Bild
19:15
Ексклюзив
Танк Е-80 та БМПТ "Термінатор" (позаду)
Під Кремінною ворог крім танків, артилерії та авіації застосовує БМПТ "Термінатор" і хімічну зброю, - військовослужбовець 15-го окремого полку НГУ
19:09
Українські прикордонники
У Бахмуті прикордонники відбили від вагнерівців опорний пункт
19:01
Російський "Ашан" знав, що його товари йдуть військовим РФ і намагався приховати це оформленням постачань на інші компанії, - The Insider
18:46
авіація ЗСУ
ЗСУ вразили скупчення ворога, винищувач, склади боєприпасів і ПММ, станцію РЕБ і дрон, - Генштаб
18:42
Руслан Малиновський (праворуч) та Неймар (у центрі)
Стало відомо, чи зіграє Неймар у вирішальному матчі ПСЖ у Лізі чемпіонів
18:32
Огляд
Мавка
"Мавка" з України чи "Перрі Мейсон" зі США: що подивитися на вихідних
18:24
Порошенко показав, як з контейнерів для боєприпасів роблять мобільні лазні для фронту, план – 120 комплексів
18:17
Ексклюзив
Сумщина
Сумщина постійно готується до оборони, місцеві готові до спротиву, - військовослужбовець ЗСУ Козловський
18:05
OPINION
Віталій Гайдукевич
Шкарлет - це суцільна дно-бурильна установка
17:58
техніка окупантів
Росіяни навмисно облаштовують військові склади в цивільних будівлях, щоб підставити під ризик місцевих, - Центр нацспротиву
17:48
на фото наслідки обстрілу Сумщини
Ворожа армія обстріляла Сумщину: загинув літній чоловік
17:35
Ексклюзив
слід від вибуху поблизу російської авіабази в Енгельсі
Атаки ворожих летовищ дронами змушують РФ відсувати авіацію, яка потрібна для підтримки піхоти, це вплине на наземні події, - головред Defense Express Катков
17:33
російські військові
Охороняли секретні тюрми РФ і штурмували українські міста на Донеччині: СБУ повідомила про підозру п'ятьом окупантам
17:31
Втрати ворога
За тиждень морські піхотинці знищили 109 росіян, 2 танки, 5 БМП та радіолокаційну станцію
17:21
Ексклюзив
Кримський міст
Кримський міст повністю не відновили, частина вантажів переправляється поромним сполученням, - Чубаров
17:19
російські військові окупанти
Вбив пострілами у спину двох мирних жителів на Київщині: судитимуть військовослужбовця РФ
17:03
на фото: пожежа
Через ворожі обстріли рятувальники на Харківщині тиждень не можуть дістати з-під завалів тіла двох загиблих жінок
16:58
Подвійний іммельманн
У Люксембурзі та Великій Британії відбулися допрем'єрні покази українського фільму "Подвійний іммельманн"
16:56
Північний потік газ
Росія планує законсервувати пошкоджені "Північні потоки", - Reuters
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV