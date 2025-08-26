Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Кримінал Бізнесмен Тищенко хоче укласти угоду із САП, згідно із якою заплатить у 5 разів менше за суму завданих збитків

Бізнесмен Тищенко хоче укласти угоду із САП, згідно із якою заплатить у 5 разів менше за суму завданих збитків

Марія Музиченко
26 серпня, 2025 вiвторок
19:26
Кримінал ВАКС

Бізнесмен Сергій Тищенко планує укласти угоду про визнання провини зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою, проте сума збитків за угодою в п’ять разів менша за реальні збитки державі

Зміст

Про це повідомляє LB.ua з посиланням на джерела у НАБУ та САП.

Бізнесмен Сергій Тищенко має намір укласти угоду зі САП про визнання винуватості. За словами джерел, сума збитків у його угоді виявилась у п’ять разів меншою за фактичні збитки державі, які оцінюють майже у мільярд гривень.

Вищий антикорупційний суд 26 серпня розпочав розгляд угоди у справі про розкрадання арештованих нафтопродуктів на суму близько 817 млн грн, пов’язаної з бізнесменом-втікачем Сергієм Курченком. Зазначається, що засідання проходить за зачиненими дверима.

Що відомо про справу бізнесмена Тищенка

Слідство вважає, що у 2014–2015 роках Сергій Тищенко разом із колишнім народним депутатом Сергієм Пашинським заволоділи майже 100 тисячами тонн нафтопродуктів, які належали олігарху-втікачу Сергію Курченку. Їхня ринкова вартість оцінюється приблизно у 817 млн грн. 

Після Революції Гідності ці ресурси були конфісковані та передані держпідприємству "Укртранснафтопродукт" для реалізації з метою поповнення державного бюджету. Проте, за версією НАБУ та САП, кошти від їх продажу надійшли до компаній, пов’язаних із Тищенком.

Читайте також: Навіщо обшукують Пашинського. Колонка Віталія Портникова

У лютому 2024 року СБУ оголосила підозри Пашинському, Тищенку та іншим фігурантам справи, збитки державі тоді оцінили майже в 1 млрд грн. За Пашинського було внесено заставу у 272,5 млн грн, яку оплатила Національна асоціація підприємств оборонної промисловості України, і колишній депутат вийшов на свободу.

Тищенка заарештували зі заставою у 363 млн грн, яку пізніше знизили до 181 млн грн. У серпні 2025 року йому пом’якшили запобіжний захід, призначивши особисте зобов’язання.

Раніше Сергію Тищенку висунули обвинувачення у співучасті у злочині (ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28), привласненні та розтраті майна через зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 191), а також у створенні злочинної організації (ч. 1 ст. 255).

Як діяла схема

Керівник "Укртранснафтопродукту" Володимир Гаврилов фактично підпорядковувався Тищенку і працював у офісах його групи компаній "Фактор". 

Продаж нафтопродуктів здійснювався через пов’язану з Тищенком компанію "Укройлпродукт" зі значними знижками, що призвело до втрат держави близько 250 млн грн і загальної заборгованості понад 400 млн грн. 

Гроші проходили через "Фортуна-Банк", який належав Тищенку, а близько 329 млн грн було перераховано на рахунки афільованих компаній. Частину коштів, приблизно 100 млн грн, поклали на депозити "Укройлпродукту", але після ліквідації банку кредити не повернули. 

Після завершення цих оборудок Тищенко оголосив себе банкрутом.

Теги:
Новини
Україна
НАБУ
Суд
Читайте також:
Автор Юрій Мартинович
25 серпня, 2025 понедiлок
Найвідоміший американський маестро з українським корінням: 107 років тому народився Леонард Бернстайн
Валерій Залужний
Автор Марія Науменко
25 серпня, 2025 понедiлок
Венс дзвонив Залужному після сварки Трампа й Зеленського у Білому домі, - The Guardian
дитсадок
Автор Зіновія Воронович
25 серпня, 2025 понедiлок
Дитсадки можуть брати оплату з батьків, які не вчасно забирають дітей: уряд розширив перелік платних послуг у закладах освіти
Київ
+16.9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.11
    Купівля 41.11
    Продаж 41.63
  • EUR
    Купівля 47.92
    Продаж 48.6
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, вiвторок
26 серпня
19:36
ШІ-асистент, еНотаріат і "Шлях пораненого": Федоров анонсував 6 сервісів у Дії
19:34
Кароль Навроцький
Вето Навроцького вдарить насамперед по українках з дітьми: експерт про те, скільки українців може залишитись без соцдопомоги у Польщі
19:29
Ексклюзив
Точність - до 10 метрів в умовах непрацюючого GPS: Defense Express про американські ракети проєкту ERAM
19:11
Оновлено
Кабмін
Уряд оновив порядок перетину кордону для чоловіків віком від 18 до 22 років під час воєнного стану
18:50
Ексклюзив
Росіяни готуються до третьої хвилі наступальних дій на Запорізькому напрямку, - Андрющенко
18:28
Ексклюзив
Китай прапор
"Спроба продемонструвати під прапором Китаю об'єднання проти "ненависного Заходу": Огризко про саміт ШОС у Тяньцзіні
18:21
Огляд
польща кордон
Новий виток напруги на кордоні Польщі й Білорусі: що відбувається та чому ситуація загострюється
18:20
Викрадала обручки та особисті речі загиблих військових: на Харківщині затримали співробітницю моргу
18:02
В Естонії впав дрон, поліція припускає, що він український. Міноборони Україну не звинувачує
18:00
OPINION
Єжи Вуйцік
День сорому після Дня Незалежності: інструкція з цинізму
17:57
Кіт Келлог
Посольство США наймало додаткову охорону для Келлога в Києві через "натовп шанувальників", - NYP
17:48
У Києві відкрили протезний центр Human Titans за підтримки мера Берліна
17:31
наручники
Агент ФСБ, який зливав ворогу маршрути ешелонів ЗСУ на Дніпровщині, отримав 15 років вʼязниці
17:23
Оновлено
окупанти, оркі, російські солдати
DeepState заявив про окупацію двох населених пунктів на Дніпровщині, у Генштабі спростували
17:15
Ексклюзив
Путін та президент Ірану Пезешкіан
"Іран звинувачує РФ у зраді, відносини між країнами погіршуються": експерт-міжнародник Семиволос назвав причину
17:10
Умєров і Єрмак прибули у Катар
17:04
Оновлено
на фото Володимир Зеленський з військовими
Зеленський провів нараду з військовими: Сирський заявив про позитивні тенденції на прикордонні Сумщини та Харківщини
16:37
ЗСУ
Від початку доби на фронті зафіксували 71 бій, третину з них - на Покровському напрямку
16:29
Огляд
Від ікони кіно до скандальної участі в московському кінофестивалі: що відомо про Вуді Аллена та інші конфузи з ним
16:29
У США вбили 23-річну біженку з України: підозрюваного арештували
16:00
OPINION
Росіяни активізувались у Серебрянському лісі: як це впливає на ситуацію на Лиманському напрямку
15:56
Shahed-136
Встановлюють комплекс "Панцир": "Атеш" розповів, як росіяни намагаються захистити завод із виробництва "шахедів" в Алабузі
15:52
Анонс
Анатолій Трубін
Ліга чемпіонів: розклад і результати вирішальних матчів відбору
15:34
Україна і Велика Британія обговорили спільне виробництво дронів
15:06
Трамп на даху
Південна Корея побоювалася повтору "моменту Зеленського" під час зустрічі президента Лі Дже Мьона з Трампом в Овальному кабінеті
14:52
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:36
Оновлено
Шахта "Відродження"
Росія обстріляла шахту на Донеччині: один гірник загинув, є поранені
14:35
Сергій Ребров
Ребров обрав склад збірної України для старту відбору ЧС-2026
14:24
На фото: Вуді Аллен на 80-му Венеційському кінофестивалі
Вуді Аллен про виступ на кінофестивалі у Москві: Не вважаю припинення культурного діалогу гарним способом допомогти
14:20
Огляд
Третина учнів залишають школи: чому Польща втрачає українських старшокласників
14:14
В російській Ухті вдруге за півроку загорівся НПЗ
Україна вивела з ладу 17% потужностей нафтопереробки РФ, - Reuters
14:10
Росіяни на Харківщині атакували автівку з гуманітарною допомогою: є постраждалі
14:05
OPINION
Рухи Навроцького: Тепер Польща не головна у Східній Європі
13:44
У Франківську патрульні затримали чоловіка, який перебував у розшуку
У Києві оштрафували за порушення ПДР мобільну вогневу групу: в поліції прояснили ситуацію
13:35
нафтопереробний завод у Мумбаї, Індія
Індія зменшить закупівлі російської нафти перед підвищенням мит США, - Bloomberg
13:20
Дмитро Лубінець
Україна та РФ обмінялися листами від військовополонених, - Лубінець
13:15
Матеуш Моравецький
Експрем'єр Моравецький запропонував депортувати з Польщі за демонстрацію "символіки Бандери"
12:52
на фото захисник, який 5 днів повз до українських позицій із перерізаним горлом
На Дніпровщині лікують нацгвардійця, який 5 днів повз до українських позицій із перерізаним горлом
12:47
У Китаї супутникові знімки зафіксували десятки видів зброї, здатної завдати ударів США, - Bloomberg
12:42
спека
"Хвиля холоду вже починає відкочуватися назад": Наталка Діденко розповіла, якою буде погода 27 серпня
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV