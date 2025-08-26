Бізнесмен Тищенко хоче укласти угоду із САП, згідно із якою заплатить у 5 разів менше за суму завданих збитків

Про це повідомляє LB.ua з посиланням на джерела у НАБУ та САП.

Бізнесмен Сергій Тищенко має намір укласти угоду зі САП про визнання винуватості. За словами джерел, сума збитків у його угоді виявилась у п’ять разів меншою за фактичні збитки державі, які оцінюють майже у мільярд гривень.

Вищий антикорупційний суд 26 серпня розпочав розгляд угоди у справі про розкрадання арештованих нафтопродуктів на суму близько 817 млн грн, пов’язаної з бізнесменом-втікачем Сергієм Курченком. Зазначається, що засідання проходить за зачиненими дверима.

Що відомо про справу бізнесмена Тищенка

Слідство вважає, що у 2014–2015 роках Сергій Тищенко разом із колишнім народним депутатом Сергієм Пашинським заволоділи майже 100 тисячами тонн нафтопродуктів, які належали олігарху-втікачу Сергію Курченку. Їхня ринкова вартість оцінюється приблизно у 817 млн грн.

Після Революції Гідності ці ресурси були конфісковані та передані держпідприємству "Укртранснафтопродукт" для реалізації з метою поповнення державного бюджету. Проте, за версією НАБУ та САП, кошти від їх продажу надійшли до компаній, пов’язаних із Тищенком.

У лютому 2024 року СБУ оголосила підозри Пашинському, Тищенку та іншим фігурантам справи, збитки державі тоді оцінили майже в 1 млрд грн. За Пашинського було внесено заставу у 272,5 млн грн, яку оплатила Національна асоціація підприємств оборонної промисловості України, і колишній депутат вийшов на свободу.

Тищенка заарештували зі заставою у 363 млн грн, яку пізніше знизили до 181 млн грн. У серпні 2025 року йому пом’якшили запобіжний захід, призначивши особисте зобов’язання.

Раніше Сергію Тищенку висунули обвинувачення у співучасті у злочині (ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28), привласненні та розтраті майна через зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 191), а також у створенні злочинної організації (ч. 1 ст. 255).

Як діяла схема

Керівник "Укртранснафтопродукту" Володимир Гаврилов фактично підпорядковувався Тищенку і працював у офісах його групи компаній "Фактор".

Продаж нафтопродуктів здійснювався через пов’язану з Тищенком компанію "Укройлпродукт" зі значними знижками, що призвело до втрат держави близько 250 млн грн і загальної заборгованості понад 400 млн грн.

Гроші проходили через "Фортуна-Банк", який належав Тищенку, а близько 329 млн грн було перераховано на рахунки афільованих компаній. Частину коштів, приблизно 100 млн грн, поклали на депозити "Укройлпродукту", але після ліквідації банку кредити не повернули.

Після завершення цих оборудок Тищенко оголосив себе банкрутом.