До суду передали справу киянина, який до смерті побив собаку

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Обвинувальний акт скеровано до суду. За цей злочин киянину загрожує від 5 до 8 років за ґратами.

Злочин стався на початку січня цього року, його зафіксували камери відеоспостереження у підʼїзді. 31-річний киянин виштовхав собаку за двері, потім бив її, скинув зі сходів, і знову почав бити. Увесь цей час у чоловіка на руках була дитина.

На жаль, через тяжкі травми собака не вижив.

"Унаслідок численних ушкоджень внутрішніх органів, отриманих від ударів та падіння, собака помер, що підтверджено проведеними експертизами", - пишуть у прокуратурі.