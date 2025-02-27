До суду передали справу киянина, який до смерті побив собаку
Прокурори Дніпровської окружної прокуратури міста Києва передали до суду обвинувальний акт проти чоловіка, якого звинувачують у жорстокому поводженні з безпритульним собакою, що призвело до загибелі тварини
Про це повідомляє Київська міська прокуратура.
Обвинувальний акт скеровано до суду. За цей злочин киянину загрожує від 5 до 8 років за ґратами.
Злочин стався на початку січня цього року, його зафіксували камери відеоспостереження у підʼїзді. 31-річний киянин виштовхав собаку за двері, потім бив її, скинув зі сходів, і знову почав бити. Увесь цей час у чоловіка на руках була дитина.
На жаль, через тяжкі травми собака не вижив.
"Унаслідок численних ушкоджень внутрішніх органів, отриманих від ударів та падіння, собака помер, що підтверджено проведеними експертизами", - пишуть у прокуратурі.
- До Дніпровського управління поліції надійшло повідомлення про сімейний конфлікт, а в результаті правоохоронці повідомили чоловікові про підозру в жорстокому поводженні з твариною.
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