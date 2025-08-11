Окупанти депортували з Миколаївщини 15 дітей: фігурантів внесли до санкційних списків, а обвинувальний акт скерували до суду
Російські військові та колаборанти незаконно депортували 15 дітей із Новопетрівської спеціальної школи Миколаївщини через окупований Крим до Анапи (Росія)
Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.
Зазначається, що під час окупації села Новопетрівка у місцевій спеціальній школі залишалися 15 дітей: десятеро позбавлені батьківського піклування, двоє сиріт, двоє потрапили до закладу через складні життєві обставини, ще одна дитина на момент депортації була усиновлена громадянами США. У липні 2022 року директорка закладу вирішила евакуювати дітей на підконтрольні території, але окупанти вивезли їх у протилежному напрямку.
Дітей утримували під озброєною охороною, перевозили в кілька етапів, а на місці піддавали ідеологічному тиску — забороняли українську мову, примушували співати гімн РФ та брати участь у проросійських заходах.
"Слідство встановило, що жодних об’єктивних підстав для "евакуації" не було. Діти не потребували медичної допомоги чи додаткового обстеження, у школі було бомбосховище, запаси продуктів, ліків і засобів гігієни, а ситуація в населеному пункті залишалася стабільною", - йдеться у повідомленні ОГП.
Слідство встановило маршрут та ідентифікувало трьох причетних (військовий РФ і двоє колаборантів). Обвинувачених внесено до санкційних списків, а обвинувальний акт передано до суду за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.
Завдяки спільним зусиллям правоохоронців, міжнародних партнерів і волонтерів усіх дітей повернули у безпечні місця за кордоном.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- Євросоюз, Рада Європи та 38 держав підписали заяву з закликом до Росії повернути викрадених українських дітей негайно та без жодних умов.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.2 Купівля 41.2Продаж 41.68
- EUR Купівля 47.97Продаж 48.62
- Актуальне
- Важливе