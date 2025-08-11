Окупанти депортували з Миколаївщини 15 дітей: фігурантів внесли до санкційних списків, а обвинувальний акт скерували до суду

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

Зазначається, що під час окупації села Новопетрівка у місцевій спеціальній школі залишалися 15 дітей: десятеро позбавлені батьківського піклування, двоє сиріт, двоє потрапили до закладу через складні життєві обставини, ще одна дитина на момент депортації була усиновлена громадянами США. У липні 2022 року директорка закладу вирішила евакуювати дітей на підконтрольні території, але окупанти вивезли їх у протилежному напрямку.

Дітей утримували під озброєною охороною, перевозили в кілька етапів, а на місці піддавали ідеологічному тиску — забороняли українську мову, примушували співати гімн РФ та брати участь у проросійських заходах.

"Слідство встановило, що жодних об’єктивних підстав для "евакуації" не було. Діти не потребували медичної допомоги чи додаткового обстеження, у школі було бомбосховище, запаси продуктів, ліків і засобів гігієни, а ситуація в населеному пункті залишалася стабільною", - йдеться у повідомленні ОГП.

Слідство встановило маршрут та ідентифікувало трьох причетних (військовий РФ і двоє колаборантів). Обвинувачених внесено до санкційних списків, а обвинувальний акт передано до суду за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Завдяки спільним зусиллям правоохоронців, міжнародних партнерів і волонтерів усіх дітей повернули у безпечні місця за кордоном.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.