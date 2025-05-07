САП завершила розслідування справи ексзаступника глави ОП Смирнова

Про це інформує пресслужба САП.

"6 травня 2025 року прокурор САП прийняв рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно колишнього заступника керівника Офісу президента України та власника будівельної компанії. Наразі детективами НАБУ за дорученням прокурора відкрито матеріали справи стороні захисту для ознайомлення", - йдеться у заяві.

Антикорупційні органи не називають імені підозрюваного, проте згідно з даними про суть справи мова йде про Андрія Смирнова, якого підозрюють у незаконному збагаченні, легалізації незаконно набутих коштів та одержанні хабаря в особливо великому розмірі.

Що відомо про справу

22 травня 2024 року Національне антикорупційне бюро України повідомило про підозру колишньому заступнику керівника Офісу президента в незаконному збагаченні на 15,7 млн грн. Згодом за нього внесли заставу 10 млн грн.

16 квітня 2025 року НАБУ і САП повідомили нові підозри колишньому заступнику голови Офісу президента: у легалізації незаконно набутих коштів, 6,5 млн грн, та в отриманні хабаря в $100 тис. Досудове розслідування встановило, що Смирнов у 2019–2021 роках легалізував незаконно набуті кошти через будівництво приватних будинків загальною площею понад 300 кв. м на Одещині.

Ексзаступника ОП звинувачують у тому, що він звернувся до бенефіціара товариства, яке володіло землею на березі моря, та передав майже 6,5 млн грн для зведення об’єктів.

Окрім цього зʼясовано, що у 2022 році до Смирнова звернувся власник будівельної компанії, аби той посприяв ухваленню рішення про скасування результатів тендеру, у якому перемогло інше товариство. Це допомогло б забезпечити перемогу саме його компанії. За таку "послугу" колишньому високопосадовцю пообіцяли надати послуги та роботи для зведення одного з будинків на узбережжі на $100 тис.

Вищий антикорупційний суд 5 травня змінив запобіжний захід Смирнова та відправив його під варту із можливістю внесення застави. Вже наступного дня за нього внесли заставу в сумі 18 млн грн.

