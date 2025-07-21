Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Кримінал Співробітника Київської прокуратури Молочного, який п'яним збив жінку, відправили під варту без права застави

Співробітника Київської прокуратури Молочного, який п'яним збив жінку, відправили під варту без права застави

Марія Науменко
21 липня, 2025 понедiлок
12:56
Кримінал

У понеділок, 21 липня, столичний суд ухвалив рішення про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави для головного спеціаліста відділу прокуратури Андрія Молочного. Його підозрюють у вчиненні дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої загинула жінка

Зміст

Про це інформує Суспільне.

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко особисто клопотав у суді про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту на 60 діб без визначення розміру застави, оскільки це тяжкий злочин.

Своє клопотання Кравченко обґрунтував тим, що скоєний злочин є тяжким, а сам фігурант перебував у стані алкогольного сп'яніння та намагався уникнути відповідальності.

Генеральний прокурор також висловив занепокоєння, що підозрюваний може вчинити нові правопорушення, переховуватися від слідства, тиснути на свідків або ігнорувати вимоги закону. 

Адвокат Богдан Бойко не заперечував проти обрання запобіжного, але просив цілодобовий домашній арешт.

Наразі Молочний знаходитиметься під вартою до 17 вересня без права застави.

Справу розглядають за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України (порушення правил дорожнього руху у стані сп'яніння, що призвело до смерті людини). Санкція статті передбачає до десяти років ув'язнення.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, будь-яка особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її провина не буде доведена в законному порядку і встановлена обвинувальним вироком суду.

  • О 23:35 суботи, 19 липня 2025 року, працівник органів прокуратури на ім'я Андрій Молочний вилетів своїм авто на тротуар у столичному Голосіївському районі й збив жінку. Вона померла у лікарні.
Теги:
Новини
Україна
Новини ДТП
новини Києва
Суд
Читайте також:
Автор Анатолій Буряк
20 липня, 2025 неділя
Жінка, яку вночі збив на Великій Васильківській п'яний працівник прокуратури, померла у лікарні
Автор Ольга Бабишена
15 липня, 2025 вiвторок
У 12 областях викрили 8 злочинних груп, які виробляли фальсифіковані пестициди для продажу в Україні та ЄС
Олександр Усик та Даніель Дюбуа (ліворуч)
Автор Дмитро Марценишин
20 липня, 2025 неділя
Усик - Дюбуа: онлайн-трансляція бою за титул абсолютного чемпіона світу
Київ
+24°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.5
    Купівля 41.5
    Продаж 42.01
  • EUR
    Купівля 48.28
    Продаж 48.97
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, понедiлок
21 липня
13:12
Володимир Зеленський
Зеленський призначив 16 нових послів України
12:58
Нардеп від забороненої ОПЗЖ Федір Христенко
Нардепа від забороненої ОПЗЖ Христенка підозрюють у держзраді: за даними СБУ, він був топовим агентом ФСБ
12:29
Оновлено
Глава МЗС Франції Барро прибув до Києва
Глава МЗС Франції Барро прибув до Києва
12:23
В Україні заблокували онлайн-книгарню з "найширшим вибором російських книжок". Власники створили новий сайт
12:15
Оновлено
Шевченківський район, ЖК Львівський квартал
РФ атакувала Україну дронами і ракетами: у Києві є загиблий, в Івано-Франківську - поранені, у Харкові – пожежі й руйнування
12:08
Огляд
світ, міжнародний огляд
Росія наполягає на своїх військових вимогах на тлі загрози санкцій Трампа, поки Україна пропонує новий раунд переговорів. Акценти світових ЗМІ 21 липня
12:02
OPINION
Чому одразу російський вплив на НАБУ?
12:01
Оновлено
У НАБУ і САП проводять обшуки через імовірний російський вплив: одного із керівників детективів затримали
11:52
Стела на в'їзді в Покровськ
Налякати український інфопростір: речник ОСУ "Хортиця" Трегубов про дезінформацію росіян про "штурми Покровська"
11:51
Аналітика
Українські дрони, виробництво
Американські гроші на українські дрони: чи буде укладено угоду про БПЛА між США та Україною
11:47
Оновлено
переговори у Стамбулі 16.05.2025
Новий раунд перемовин України та РФ може відбутися цього тижня в Стамбулі, - ЗМІ
11:44
Іспанія
В Іспанії втопився експосадовець МВС України
11:33
Ексклюзив
"Це ж не перший скандал з НАБУ": Ступак про обшуки у детективів НАБУ через імовірний російський вплив
11:32
"Океан Ельзи: Спостереження Шторму": у кінопрокат вийде документальний фільм про історію гурту
11:23
загранпаспорт рф
Держдума РФ дозволила позбавляти громадянства за відмову ставати на військовий облік, але це не стосується українців на ТОТ, - ЦПД
11:14
У Харкові пройшла акція на підтримку військовополонених
"Не мовчи. Полон вбиває": у Харкові пройшла акція на підтримку військовополонених
11:10
Ексклюзив
переговори України з Росією
"Ніякого прогресу не буде": експерт-міжнародник Дубовик про новий раунд перемовин між Україною та РФ
11:10
Ексклюзив
Анатолій Хостікоєв у виставі Кін IV
Я знаю роль, яку можу зіграти, - актор Хостікоєв про свою мрію
10:57
Міністерство оборони України
Кабмін приєднав до Міноборони Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості
10:53
На Atlas Festival зібрали понад 105 млн грн на захист українського неба
10:31
Літак
У США зупиняли рейси на 3 години через збій в IT-системі авіакомпанії
10:14
ЄС - Китай
"Серйозно зашкодили торговельним, економічним і фінансовим зв'язкам": у Китаї пригрозили вжити заходів у відповідь на 18-й пакет санкцій ЄС
10:13
Відключення електроенергії
Через негоду знеструмлено 35 населених пунктів у 4 областях: ситуація в енергосистемі 21 липня
10:10
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 21 липня: скільки просять за євро та долар в обмінниках
10:05
Партизани "Атеш" розвідали завод із виробництва деталей до російських винищувачів у Санкт-Петербурзі
10:01
OPINION
Що робити після масованих атак Росії
10:00
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
РФ почала наступ ще на одному напрямку на Харківщині, - військовий Осман
09:39
Ексклюзив
Ракета "Калібр"
Уперше за цей місяць були застосовані “калібри“: речник ВМС ЗСУ про масштабну нічну атаку
09:37
ЗСУ, ППО
"Кинджали", "калібри", "шахеди": сили ППО за ніч збили й подавили 224 з 450 ворожих цілей
09:16
китай
У Тибеті розпочали будівництво найбільшої у світі гідроелектростанції
09:14
Ексклюзив
Мирне майбутнє російським керівництвом не передбачене: аналітик Їжак про витрати РФ на війну
09:10
Китай
Китай і Вʼєтнам уперше проведуть спільні військові навчання
08:50
Ексклюзив
Анатолій Хостікоєв у виставі "Незрівнянна"
"Просити вибачення в мене весь час не може": актор Хостікоєв про близького товариша з Росії
08:45
Сі Цзіньпін літак
Сі Цзіньпін зустрінеться з фон дер Ляєн і Коштою на саміті в Пекіні
08:30
Інтерв’ю
Наталія Сумська та Анатолій Хостікоєв
"Якщо ми плакатимемо, то ми загинемо": розмова з Наталією Сумською та Анатолієм Хостікоєвим про театр, життя і Росію
08:12
В Індонезії загорівся пором з майже 600 пасажирами на борту
В Індонезії загорівся пором із майже 600 пасажирами на борту: загинули 3 людини
08:10
Ексклюзив
червоний хрест
Червоний Хрест мав би наголошувати на факті відсутності доступу до полонених у РФ, - Координаційний штаб
08:06
Іран
Німеччина, Британія, Франція та Іран домовилися відновити переговори щодо ядерної програми, - ЗМІ
08:06
Оновлено
ЗСУ
За добу на фронті сталося 154 бої: Сили оборони відбили 46 штурмів окупантів на Покровському напрямку
08:03
OPINION
Погляди на Україну таких, як Латиніна, нічим не відрізняються від поглядів Путіна
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV