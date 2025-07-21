Співробітника Київської прокуратури Молочного, який п'яним збив жінку, відправили під варту без права застави
У понеділок, 21 липня, столичний суд ухвалив рішення про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави для головного спеціаліста відділу прокуратури Андрія Молочного. Його підозрюють у вчиненні дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої загинула жінка
Про це інформує Суспільне.
Генеральний прокурор України Руслан Кравченко особисто клопотав у суді про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту на 60 діб без визначення розміру застави, оскільки це тяжкий злочин.
Своє клопотання Кравченко обґрунтував тим, що скоєний злочин є тяжким, а сам фігурант перебував у стані алкогольного сп'яніння та намагався уникнути відповідальності.
Генеральний прокурор також висловив занепокоєння, що підозрюваний може вчинити нові правопорушення, переховуватися від слідства, тиснути на свідків або ігнорувати вимоги закону.
Адвокат Богдан Бойко не заперечував проти обрання запобіжного, але просив цілодобовий домашній арешт.
Наразі Молочний знаходитиметься під вартою до 17 вересня без права застави.
Справу розглядають за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України (порушення правил дорожнього руху у стані сп'яніння, що призвело до смерті людини). Санкція статті передбачає до десяти років ув'язнення.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, будь-яка особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її провина не буде доведена в законному порядку і встановлена обвинувальним вироком суду.
- О 23:35 суботи, 19 липня 2025 року, працівник органів прокуратури на ім'я Андрій Молочний вилетів своїм авто на тротуар у столичному Голосіївському районі й збив жінку. Вона померла у лікарні.
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