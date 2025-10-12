Суперечка через дівчину в барі на столичних Новопечерських Липках закінчилася хаотичною стріляниною

Про це повідомляє поліція Києва.

Столичні правоохоронці повідомили, що подія сталася минулими вихідними у приватному закладі в Печерському районі. За даними слідства, під час словесної перепалки між двома компаніями одна особа дістала травматичний пістолет і здійснила кілька хаотичних пострілів "у бік суперника". Потерпілих внаслідрк стрілянини не було.

Поліцейські встановили особу стрільця — 30-річного жителя Києва. У його оселі під час обшуку вилучили травматичний пістолет та боєприпаси.

Слідчі Почерської окружної прокуратури повідомили затриманому про підозру за ч. 4 ст. 296 КК України — хуліганство, вчинене з використанням зброї. Санкція цієї статті передбачає до 7 років позбавлення волі.

Окрім того, за даними ТГ-канала "Київ INFO", дуже постраждала згадани дівчина, яку стрілець нещадно бив після стрілянини. Це теж є на відео, оприлюдненому в столичних пабліках. Швидка забрала її у важкому стані.