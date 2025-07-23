У Києві чоловік вчинив стрілянину у дворі житлового будинку: його затримали

Про це повідомляє поліція Києва.

Там розповіли, що отримали повідомлення про подію вранці. Мешканці житлового комплексу повідомили, що невідомий відкрив стрільбу по автомобілю, який був у русі.

Правоохоронці розшукали та затримали 35-річного правопорушника. Чоловік пояснив свої дії тим, що стріляв у бік автомобіля з травматичної зброї через конфлікт з водієм, який стався напередодні. Власник автівки не постраждав.