У Києві чоловік вчинив стрілянину у дворі житлового будинку: його затримали
Уранці середи, 23 липня, у дворі житлового будинку в Подільському районі Києва сталася стрілянина. Правоохоронці вже затримали підозрюваного чоловіка
Про це повідомляє поліція Києва.
Поліція розпочала кримінальне провадження за статтею про хуліганство, вчинене з застосуванням зброї. Правопорушнику загрожує до 7 років позбавлення волі.
- 10 липня в Голосіївському районі Києва також сталася стрілянина, внаслідок якої загинув співробітник СБУ.
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