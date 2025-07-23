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У Києві чоловік вчинив стрілянину у дворі житлового будинку: його затримали

Світлана Кравченко
23 липня, 2025 середа
08:28
Кримінал

Уранці середи, 23 липня, у дворі житлового будинку в Подільському районі Києва сталася стрілянина. Правоохоронці вже затримали підозрюваного чоловіка

Зміст

Про це повідомляє поліція Києва.

Там розповіли, що отримали повідомлення про подію вранці. Мешканці житлового комплексу повідомили, що невідомий відкрив стрільбу по автомобілю, який був у русі.
Правоохоронці розшукали та затримали 35-річного правопорушника. Чоловік пояснив свої дії тим, що стріляв у бік автомобіля  з травматичної зброї через конфлікт з водієм, який стався напередодні. Власник автівки не постраждав.

Поліція розпочала кримінальне провадження за статтею про хуліганство, вчинене з застосуванням зброї. Правопорушнику загрожує до 7 років позбавлення волі.

  • 10 липня в Голосіївському районі Києва також сталася стрілянина, внаслідок якої загинув співробітник СБУ. 
Теги:
Новини
поліція
новини Києва
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